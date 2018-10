"Orgulloso" de su Lebrijana

Joaquín Hidalgo, entrenador de la Balompédica Lebrijana, se mostró exultante a la finalización del encuentro disputado ante el Xerez Deportivo. Si bien, siete días antes, el cuadro del Bajo Guadalquivir encajó un duro 5-1 en Ceuta, pudo desquitarse con el 3-0 contra los azulinos.

"El balance es positivo. Toca felicitar al grupo de jugadores que tengo porque es un orgullo y un privilegio poder entrenarlos. Veníamos de un palo duro, pero el equipo se ha levantado, y lo ha hecho estando enfrente uno de los debutantes y un equipo para estar entre los mejores. El partido táctico fue espectacular; el trabajo de los jugadores, uno a uno, ha sido enorme, maniatando al rival con uno menos desde el minuto veinte. El equipo se ha duplicado. Es para estar orgulloso y feliz", consideró.

Pese a la satisfacción de la victoria, el míster sanjuanero ya piensa en la próxima cita frente al Guadalcacín, único conjunto que no ha puntuado. "Es un equipo que en su campo va a dar ruido. Tiene la experiencia en la categoría que no tenía el Xerez Deportivo. Será un partido que como no pongamos los cinco sentidos vamos a tener problemas para sumar siquiera un punto", consideró el aljarafeño.