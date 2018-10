Así fue la jornada de los sevillanos en Tercera división

Cabecense 1-4 Coria: Festival ribereño en Las Cabezas

El Coria pasó por Las Cabezas de San Juan como una de las tormentas que han azotado a la provincia de Sevilla en los últimos días. El cuadro ribereño, que sale así de su primer bache de la temporada, no dio opción al Cabecense y le endosó una dolorosa goleada a un cuadro rojinegro que sufre su primera derrota en el Carlos Marchena y que queda muy tocado en el fondo de la clasificación. Después de unos minutos de tanteo y de aparente dominio del Coria, el equipo de Ceballos se adelantó en el marcador en el 12' por medio de Pavón, que compartió delantera con Chacón: el fino atacante recogió una prolongación del ariete para, tras recortar a su marcador, batir a Iván Casas con un disparo de zurda. A pesar de la superioridad ribereña, un penalti cometido sobre Lolo que anotaba Burrita ponía el empate pasado el ecuador del primer tiempo. Una igualada que se encargó de romper Serrano poco antes del descanso, cuando el central fusiló la meta del Cabecense tras un corner que fue rematado en primera instancia por Chacón y repelido por Casas. Tras el asueto, Burrita tuvo el empate con un disparo cruzado que terminó de despertar al Coria, que sentenció posteriormente. Antes, Jony y Espada estrellaron el balón en el palo en el preludio del tercer gol ribereño. Espada transformó el penalti cometido sobre él mismo en el 67´ y Dani Casado cerró la goleada en la prolongación.

Cabecense: Iván Casas (1), Selu (1), Lolo (1), Javi Salas (1), Bucarat (1), Shuster (1), Francisco (1) (Pulet 61') (1), Alberto (1) (Dani Marín 46') (1), Pepelu (1), Burrita (1) y Juanan (1) (Juan Guerra 46´) (1).

Coria: Isco (2), Begines (2), Feito (2), Serrano (3) (Iván Martín 76') (2), Jony (3), Redondo (2), Pedro (2), Pavón (3), Chacón (2) (Dani Casado 70') (2), Chapi (3) (Espada 58') (2) y Migue (3).

Árbitro: Vaca Núñez, gaditano. Amonestó a los locales Francisco, Shuster, Dani Marín, Bucarat y Javi Salas; así como a los visitantes Serrano y Pedro.

Goles: 0-1 (12') Pavón; 1-1 (28') Burrita, de penalti; 1-2 (32') Serrano; 1-3 (67') Espada, de penalti; 1-4 (91') Dani Casado.

Incidencias: Unas 250 personas vieron el partido en el Carlos Marchena de Las Cabezas.



Ecija 0-3 Cádiz B: El filial cadista pasa por encima de los azulinos

El Écija volvió a las andadas con una severa derrota frente al Cádiz B en un partido en el que los de David Páez mostraron una muy mala imagen imagen, un equipo sin alma. Pronto adelantó Peter a los amarillos con un disparo lejano que se le escurrió a Fernando. Sin atisbo de reacción, Duarte y Seth, que aprovechó un grosero error de Barragán en la salida del Écija, sentenciaron un partido al que le sobraron veinte minutos.

Écija: Fernando (0), Manu Martínez (1) (Sedeño 55') (1), Ocaña (1), Barragán (0), Galiano (0), Marrufo (1), Marenya (1) (Fraile 55') (1), Carracedo (1) (Luisito 66') (1), Joselu (1), Migue García (1) y Santi Luque (1).

Cádiz B: Carmona (2), Moisés (2), Braganza (2), Saturday (3), Cubero (2), Sergio (2), Chapela (2) (Leomar 72´) (2), Duarte (2), Pekes (3) (Seth 56´) (2), Jordi (2) y Peter (3) (Franco 87') (s.c.).

Árbitro: Gutiérrez Pérez, malagueño. Amonestó a los locales Fraile y Santi Luque; así como al visitante Moisés.

Goles: 0-1 (9´) Peter; 0-2 (52´) Duarte; 0-3 (66´) Seth.

Inidencias: Unas 800 personas vieron el partido en el San Pablo de Écija.



Gerena 1-0 Xerez CD: La solidez y el oficio también cuentan

Algo más de un mes después de su última victoria como local, el Gerena le regaló un triunfo a su público ante el Xerez CD. El cuadro de Cachola sacó a relucir su versión más efectiva en un duelo en el que le bastó con un golazo de Barrio en la casi única opción de peligro. El cuadro visitante, merced a una presión alta e intensa que ahogó a los medios mineros, arrancó mucho mejor el encuentro. Así, Sergio Narváez, con un disparo de falta y un chut desde la frontal que atajó en dos tiempos Linares, y Carrión, que recogió un balón a la espalda de la zaga para rematar fuera, pudieron adelantar al Xerez CD. Por su parte, el Gerena no estaba cómodo y no encontraba su habitual fluidez con el balón. Hasta el minuto 29, cuando Barrio disparó al larguero desde el pico del área, no comenzaron a desperezarse los locales. Dicha acción fue el preludio de la única diana del envite, que anotaría el propio extremo siete después tras recortar desde la izquierda para dentro, buscando su pierna derecha, y disparar seco a la meta de Fran. Tras el descanso, Checa (gran partido en su debut), Relaño y Mario se adueñaron del balón y permitieron que el Gerena, que controló el duelo, se defendiera sin pasar apenas apuros.

Gerena: Linares (1), Manolete (1), Juanma (1), Sebas (1), Valencia (2), Relaño (2) (Gordo 85') (s.c.), Checa (3), Mario (2), Rioja (1), Toro (1) (Juanjo 70') (1) y Barrio (2) (Montaño 90') (s.c.).

Xerez CD: Fran (1), Gonzalo (1), Ezequiel (1), Salas (2), Dani Jurado (1), Isra (1) (David Narváez 60') (1), Juan Benítez (2), Montelongo (0) (Piñero 46') (1), Pedro Carrión (1), Sergio Narváez (3) y José Vega (1) (Quirós 46') (1).

Árbitro: Garrote Camacho, cordobés. Amonestó a los locales Sebas, Toro, Mario, Relaño y Checa; así como a los visitantes Montelongo, Sergio Narváez, Piñero, Dani Jurado y Juan Benítez.

Gol: 1-0 (36´) Barrio.

Incidencias: 272 personas vieron el partido en el José Juan Romero de Gerena.



Lebrijana 2-1 Ciudad de Lucena: Recupera la sonrisa con un merecido triunfo

La Lebrijana venció al Ciudad de Lucena gracias a un gol de José Mari a la salida de un córner que rompió la igualdad a un tanto. Los albicelestes, que llevaron el peso del duelo y gozaron de numerosas ocasiones, se adelantaron en el 7' por medio de Panadero, que cazó un centro de Ranchero en el área. A pesar de que los cordobeses apenas generaban, lograron el empatar tras una buena jugada de Diego. En el 66', José Mari, el ex de la UP Viso, hizo justicia para una Lebrijana que acabó con diez futbolistas.

Lebrijana: Iván Ares (2), Juanma (3), Benítez (2) (Iván 79') (1), Juande (2), José Mari (3), Alain (1), Ranchero (3), Sosa (3), Roberto (1) (Manu Sánchez 80') (s.c.), Copero (2) (Fran 89') (1) y Panadero (2).

Ciudad Lucena: Molero (1), Cabana (2), Núñez (1), Curro Pérez (2), León (1) (Diego 46') (2), Ale Rivero (1) (Torralbo 46') (2), Carmona (2), Yared (2) (Lopes 75') (1), Javi Henares (1), Mario (3) y Marwan (1).

Árbitro: Lozano Díaz, onubense. Expulsó por doble amarilla al local Sosa (80´). Amonestó a los albicelestes Manu López y Juande; así como a los visitantes Marwan, Mario, Sillero y Germán.

Goles: 1-0 (7') Panadero; 1-1 (55') Diego 2-1 (66') José Mari.

Inidencias: Unas 250 personas vieron el partido en el Municipal de Lebrija.



Utrera 5-0 Conil: Demuestra su poderío con una manita

