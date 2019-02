Utrera-Betis Deportivo: Duelo de 'gallitos'

Utrera y Betis Deportivo se citan en el San Juan Bosco (16:30 horas) en la cumbre de la clasificación del Grupo X de Tercera. Los verdiblancos visitan al líder con el objetivo de romper de una vez por todas con el gafe que lo lleva acompañando durante toda la temporada: el filial solo ha derrotado a uno de sus rivales directos, un Los Barrios que en la jornada cinco -cuando los de José Juan Romero golearon a los campogibraltareños- aún pensaba en el descenso.

Tanto es así que la última derrota del Betis Deportivo, que acumula tres victorias consecutivas, fue precisamente en el feudo de los gualdiverdes. La casa del Utrera no parece el lugar más propicio para dar por fin un golpe encima de la mesa, pues los hombres de Jesús Galván no caen ante los suyos desde el 16 de septiembre contra el Algeciras, otro de los aspirantes que forma parte del nutrido pelotón que sueña con disputar los 'play off'.

Fuera de dichos puestos pero igualado a puntos con Los Barrios, tercero, y Ceuta, cuarto, el Betis Deportivo arriba a Utrera con las importantísimas bajas del sancionado Robert y el lesionado Jaime Garijo, que se unen a las ausencias de Jorge, Tienza y Escardó; Julio Alonso, tras su periplo con el primer equipo, y Altamirano regresan. Con seis unidades más marcha el cuadro blanquirrojo, que anda mermado por las lesiones: Carreño, Isra y Jairo, mientras que el ex bético Álex Ortiz está sancionado; Plusco vuelve tras rendir cuentas con Competición.