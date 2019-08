Giráldez, mucha pólvora para la Lebrijana

José Ángel Giráldez se erigió como uno de los grandes protagonistas de la jornada inaugural del Grupo X de Tercera división después de anotar los dos goles que permitieron a la Lebrijana vencer al Utrera (2-1).

ESTADIO se puso en contacto con el joven ariete de Lora del Río, que no ha podido comenzar mejor su etapa en el conjunto albiceleste, donde está dispuesto a demostrar que tiene mucha pólvora: "A nivel personal, estoy muy contento por poder colaborar con los dos goles que hice en la victoria. Cosa que sin el trabajo de todo el equipo no hubiera podido hacer. El primero fue un rechace tras un córner a favor que la empujo en el área pequeña y el segundo un gran centro de nuestro lateral izquierdo, me cuelo entre los dos centrales rivales y remato de cabeza", argumentó.

El delantero ve bien al equipo, con capacidad para hacer un curso bueno: "Al equipo lo veo, en lineas generales, muy completo. Somos una escuadra muy competitiva, con las ideas claras de lo que el míster quiere proponer".

Preguntado por si el grupo se ha marcado algún objetivo en concreto, el loreño quiso ser cauto, aunque admitió que no quieren renunciar a nada: "De momento empezamos con la idea de conseguir la permanencia en la categoría lo antes posible y ya según la temporada vaya evolucionando veremos si se puede optar a algo más o no".

Batir al Utrera no es fácil, ya que es un bloque que está llamada a luchar por todo. Algo en lo que el ariete está de acuerdo: "Para mí el Utrera es uno de los equipos que va a estar arriba peleando por los cuatro primeros puestos".



Su mejor registro: 12 anotaciones

El joven delantero del Lora de Río aterriza en la Lebrijana con el objetivo de superar su mejor registro goleador en una temporada, la cual fue en la 2016/2017 cuando engrosaba las filas del Gerena y en la que llegó a anotar doce goles.

Con sus dos anotaciones contra el Utrera, el nuevo albiceleste no ha podido empezar mejor para lograrlo. Formado en las escalafones inferiores del Sevilla, donde estuvo durante ocho cursos, el loreño dejó Nervión para buscarse la vida en el Gerena primero y las dos últimas campañas en el Arcos. Ahora, la Lebrijana lo disfruta.