Carlos Álvarez, la revolución del Sevilla Atlético

La siempre prolífica cantera del Sevilla no para de generar ilusión en forma de ilusionantes proyectos de futuro. Una de las muchas perlas emergentes es Carlos Álvarez, quien este verano pasó de alzar trofeos con el Andaluza Cadete a firmar su contrato profesional, saltarse la categoría juvenil y convertirse en el segundo jugador más joven de la historia en debutar con el Sevilla Atlético, apenas con unos meses más que su compañero Zarzana y superando los sorprendentes registros de precocidad de Lucas Trecarichi, Alejandro Pozo, Antonio Cotán, el malogrado José Antonio Reyes, Diego Capel o Bryan Gil.



Poco a poco, el habilidoso atacante de sólo 16 años va creciendo en minutos y en protagonismo con el filial nervionense. Baste como ejemplo ilustrador su actuación del pasado fin de semana. Entró en el minuto 76 con 0-1 en el marcador y revolucionó el partido ante la Balompédica Linense con su electricidad y su atrevimiento, encarando siempre al rival y botando con peligro las acciones a balón parado. El internacional sub 17 no tardó ni un minuto en dejar su tarjeta de presentación: un fabuloso regate sin tocar el balón, amagando con ir a un lado para salir en dirección contraria dejando correr la pelota y desbordando así al contrario, que se vio obligado a derribarle de una patada. Como consecuencia de ello, el defensor fue castigado con una tarjeta amarilla y el propio Carlos Álvarez se encargó de colgar al área la falta lateral.



El menudo '28' del Sevilla Atlético, que suma 276 minutos en ocho jornadas en Segunda B, mostró todo su desparpajo y fue uno de los lideres del asedio del filial en busca del empate, participando en un total de seis acciones de ataque en los 15 minutos que le dio Paco Gallardo ante el conjunto linense, tal y como se refleja en el montaje con las imágenes de la retransmisión de 'SFC Televisión' realizado por la cuenta de Twitter de @Sevilla4Life.



Como perfecto cúlmen al excelente cumplimiento del rol de revulsivo que se le había encomendado, Carlos Álvarez participó de manera decisiva en el definitivo 1-1 con el que el cuadro franjirrojo consiguió amarrar un valioso punto en el postrero minuto 91. El joven canterano sevillista acolchó un balón aéreo peinado por un compañero con un sutil toque orientado hacia la frontal, donde Alejandro Robles conectó una espectacular volea para meterlo por toda la escuadra.



Como puede verse en el vídeo, Carlos iba tan sobrado de energía que le dio para celebrar por todo lo alto el golazo del empate -brincó de alegría, animó a sus compañeros y jaleó al público- y, al mismo tiempo, ir corriendo a por el balón y llevarlo a toda prisa al círculo central, buscando reanudar cuanto antes el juego, con la idea de pedir otra vez la pelota y volver a encarar rivales hasta que el árbitro decretó el final del encuentro.



Si le deja Gallardo, a estas horas todavía estaría corriendo por el verde del Estadio Jesús Navas. Navas, campeón de Europa y del mundo, capitán del Sevilla e insaciable coleccionista de récords históricos; pero ante todo abnegado, incansable y humilde trabajador que mantiene viva la llama de la ilusión con la misma intensidad que el primer día que pisó los viejos terrenos sobre los que hoy emergen instalaciones de primer nivel. Qué mejor nombre para el epicentro de la factoria sevillista y qué mejor espejo al que asomar a Carlos Álvarez y a tantos otro que forman la prometedora hornada que se cuece a fuego lento en la carretera de Utrera.





16 year-old Carlos Álvarez vs. Real Balompédica Linense. Once again changing the rhythm of #SevillaAtlético and recording his second assists in two matches as a sub. pic.twitter.com/rJiAKWeqRp