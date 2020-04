La 20/21, el problema que viene

El presente copa la actualidad, más ahora que los planes de futuro los determina el coronavirus y la evolución de la pandemia. Por ello, resulta imposible a día de hoy poner una fecha para poder terminar la competición doméstica.

Dejando a un lado la elite futbolística, el fútbol semiprofesional aguarda la decisión final de la RFEF para poder afrontar o no los 'play off' exprés, ya que lo que sí parece seguro es que no se va a poder acabar la liga regular.

La 19/20 centra la atención, pero más allá surge una pregunta: ¿se podrá afrontar la 20/21? El escenario cambia por días, aunque lo que sí parece seguro es que la vuelta a lo que antes todos entendíamos como normalidad, se va a retrasar bastante, sobre todo, en el fútbol.

Al respecto, en días pasados, se pudo leer en una entrevista realizada por The New York Times a Zeke Emanuel, bioético de la Universidad de Pensilvania y asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmando que no cree que sea seguro organizar ningún tipo de evento deportivo antes de otoño de 2021.

Por otro lado, el CSD admite que será Sanidad quien decida la vuelta de aficionados a los estadios y que es muy improbable que esto suceda antes de que exista una vacuna, sin querer dar una fecha. Este escenario es impensable para el fútbol amateur, sin el sustento de la TV de la elite.