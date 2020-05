El Utrera no renuncia a la Copa del Rey

El coronavirus ha puesto patas arriba a la sociedad, así como al ocio, la salud, la economía... y, al fútbol, por supuesto. Mientras que el balompié de elite, según los últimos acontecimientos, estaría cerca de regresar, el fútbol modesto aguarda como agua de mayo (nunca mejor dicho) a que la RFEF pronuncie su decisión final acerca de la Segunda B y la Tercera división, lo que servirá también para cuadrar el resto de las categorías autonómicas y provinciales. Sin embargo, no es la única incógnita por despejar. Al respecto, el Utrera, además de esperar a conocer si disputa o no los 'play off' exprés, mantiene otro frente abierto: la Copa del Rey.

La situación es la siguiente: al torneo del K.O. se clasifican en Tercera los 18 campeones y los 14 mejores segundos. En el caso del Grupo X, el teórico campeón sería el Betis Deportivo, que, por su condición de filial, cedería su plaza al segundo clasificado (el Xerez Deportivo, por delante en la clasificación de la RFAF, mientras que la RFEF no tiene actualizada la tabla a la última jornada disputada), que podría ser el Utrera, en el caso de que se le contabilicen los tres puntos correspondientes al encuentro que le restaría por disputar frente al Écija, retirado de la competición al inicio de la Liga -habría un triple empate a 55 puntos en el que se impondría el cuadro del San Juan Bosco-.

Pero he aquí que se abriría otro problema, ya que, si le diesen los tres puntos, el Utrera tendría un partido más que el resto; y, si se los quitan al resto, serían los utreranos quieses tuviesen un partido menos. Al igual que el final de temporada o los 'play off' exprés, no hay ninguna decisión tomada al respecto. El Utrera no ha realizado ninguna petición formal, a la espera de lo que ocurra, aunque sí defenderá sus intereses.

Trasladó de forma verbal a la RFAF su inquietud y deseo de que se tenga en cuenta esta circunstancia, hecho que considera que a buen seguro no habrá pasado desapercibido para la Federación Andaluza de Fútbol. El club del San Juan Bosco, sin querer perjudicar a nadie, defenderá su derecho a disputar la próxima Copa del Rey. Muestra su comprensión a los organismos federativos dada la complejidad de la problemática que tiene en sus manos. No obstante, entiende que, pese a ello, la excepcionalidad de esta situación no debe hacer olvidar sus derechos y, en el caso de no contar con esos puntos, desea que se tengan en cuenta sus merecimientos y se le considere acreedor a jugarla. ¿Una invitación?