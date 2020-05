CD Utrera: Ilusión entre dudas

El Utrera, en la imagen ante el Coria, continúa preparándose para los 'play off' exprés.

Cuatro días después de que la Comisión Delegada de la RFEF anunciara su decisión acerca del final de la temporada en Segunda B y Tercera, la vida continúa igual. Los acontecimientos están siguiendo su curso, aunque el anuncio del organismo presidido por Luis Rubiales dejó más interrogantes que certezas.

El final de las competiciones y las anulaciones de los descensos fueron de los pocos puntos claros, instando a unos 'play off' exprés de ascenso a Segunda B y Tercera sujetos a la autorización de Sanidad. "No hay ninguna decisión tomada. Es probable que en esas fechas se puedan celebrar. Pero vamos a ser muy prudentes. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia, cómo va esta transición a la normalidad", manifestaba Salvador Illa, Ministro de Sanidad, el pasado domingo cuando se le abordó por esta cuestión.

Por lo tanto, los clubes implicados trabajan con la ilusión de poder luchar por un ascenso, aunque lleno de dudas acerca de la viabilidad o no de la disputa de los 'play off' exprés. Este es el caso del Utrera. Cuarto tras el anuncio de la RFEF de la finalización de la temporada, se medirá contra el Betis Deportivo. Para ello sigue preparándose el cuadro dirigido por Jesús Galván, aunque sin conocer fecha para jugar los citados 'play off' ni sede del partido.

Muchas cuestiones en el aire, aunque los equipos no dejan de lado sus obligaciones. Así, el Utrera, a la espera de poder realizar entrenamientos presenciales, sigue trabajando en casa. El preparador físico del conjunto utrerano mandó un trabajo individualizado a todos los jugadores que es el que han estado realizando y prosiguen haciéndolo. La profesionalidad del plantel está siendo ejemplar, incluso, perdiendo peso algunos integrantes.

El deseo es poder aumentar esta carga de trabajo en la fase 2, siempre que Sevilla acceda a ella. Ésta comenzaría a partir del 25 de mayo, aunque para ligas no profesionales el entrenamiento sería básico. Preocupa también el trabajo en el San Juan Bosco, en obras, con un césped maltrecho y limitado para cumplir el protocolo sanitario.

La entidad abona el mes de marzo al plantel

A la espera de que se resuelva la duda acerca de si se disputan o no los 'play off' exprés, la temporada continúa para el Utrera. Por ello, en estos días se procederá a liquidar el mes de marzo, pese a que el parón se produjo a mediados de mes. El club abonará el mes completo a su plantilla y cuerpo técnico.