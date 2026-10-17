Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el Betis - Barça de LaLiga

Más de 18 años y medio desde la última victoria de los heliopolitanos en casa frente a los culés, que vienen de firmar un pleno de diez victorias en sus diez primeros choques oficiales del curso, aunque visitan al tercero de la tabla, que encadena siete sin perder (seis triunfos y un empate)

El Real Betis pone a prueba más de diez meses después su extraordinaria racha liguera como local ante el rival que, precisamente, tiene a gala ser el último capaz de ganar en el Estadio de La Cartuja, excepción hecha del Atlético de Madrid (en la Copa del Rey) y el Sporting de Braga (en la Europa League). Llega intratable al otrora Olímpico de Sevilla un FC Barcelona que cuenta por triunfos sus diez choques oficiales de la presente campaña. Encadenan los heliopolitanos dos victorias y siete choques sin perder de todas maneras, por lo que se augura partidazo en las inmediaciones de Santiponce.

Con todo, tras 30 triunfos, 26 empates y 88 ocasiones K.O. en 144 enfrentamientos contra el Barça, ansían los de Manuel Pellegrini una sonrisa que se le lleva resistiendo en las once últimas ocasiones (nueve derrotas y dos igualadas desde el 0-1 de la 21/22 con gol de Juanmi Jiménez en el Camp Nou). Para encontrar el último '1' en la quiniela en un compromiso entre estos dos rivales en la capital andaluza hay que remontarse al 19 de enero de 2011, con un 3-1 en los cuartos de final de la Copa del Rey que no fue suficiente tras el 5-0 de la ida. En LaLiga, aún más: 3-2 en las postrimerías de la 07/08.

Real Betis - FC Barcelona: los árbitros

El CTA designó como árbitro principal a Ricardo de Burgos Bengoetxea, de 40 años, que estará auxiliado desde la sala VOR de Las Rozas por el madrileño Carlos del Cerro Grande. Con el vasco, los catalanes llevan cinco victorias seguidas y catorce en sus últimos 15 cruces, todo lo contrario que los heliopolitanos, que llevan dos años y medio sin vencer (dos derrotas y dos empates las últimas cuatro veces con él a los mandos. De hecho, el único K.O. este curso (el 5-2 en el Ciudad de Valencia ante el Levante UD) lo pitó el del 'derbi del palo'.

Real Betis - FC Barcelona: fecha y hora del partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports

El choque, correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio de La Cartuja a partir de las 18:30 horas de este sábado 17 de octubre de 2026, cuando en la capital andaluza se esperan cielos nublados, con probabilidad creciente de lluvia (40-45% a partir de las 19:00 horas) y tormentas, con una temperatura calurosa para la época, entre los 27º del arranque y los 26º del epílogo. Soplarán vientos del SO de unos 14-16 km/h.

Real Betis - FC Barcelona: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre heliopolitanos y azulgranas será retransmitido en directo por DAZN LaLiga, tanto a través de la propia plataforma británica como en los respectivos diales de Movistar Plus (55) y Orange TV (113), al tiempo que estará disponible en los recintos apropiados en LaLiga TV Bar.

Real Betis - FC Barcelona: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre verdiblancos y culés. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Estadio de La Cartuja, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los heliopolitanos, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo hispalense.