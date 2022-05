El Clínicas Beiman se juega en Sevilla su regreso a la Liga Femenina 2

Disputará en Amate una fase de ascenso en la que sube el campeón y juega un 'play off' el segundo

El Clínicas Beiman Baloncesto de Sevilla afronta desde este viernes en el Centro Deportivo Amate su reto de volver a las categorías nacionales del baloncesto español. El equipo hispalense se jugará en casa el ascenso a Liga Femenina 2 ante el Unizar Old School, el Aranguren Mutilbasket y el Alter Enersun Al-Qázeres.

Sevilla será una de las dos plazas -la otra es Granada- donde este fin de semana se decida qué equipos suben a la segunda categoría del baloncesto femenino español. Hay tres plazas de ascenso disponibles, dos para los ganadores de cada subgrupo y una tercera, correspondiente al ganador del enfrentamiento entre los dos segundos de cada sede.

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación de esta fase final en la que el Clínicas Beiman Baloncesto de Sevilla tiene depositadas muchas esperanzas.

El delegado de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, ha destacado que "el factor público debe ser determinante en la suerte del Beiman Baloncesto Sevilla Femenino, que es un modelo a seguir para todas las jugadoras jóvenes de la ciudad". "Sevilla vuelve a demostrar su capacidad de organizar eventos de todo tipo de características para todos los públicos gracias a sus infraestructuras y equipamientos. Pero también es una gran oportunidad de apoyar a nuestro equipo hasta los mayores éxitos de una gran temporada", recordando el triunfo en liga regular y en la LN1 FAB celebrada el pasado mes en el mismo escenario, donde el cuadro sevillano se impuso a Candray Avance Coasa y a CFI Reina Isabel.

En la recepción han asistido jugadoras, Fran Perabad, segundo entrenador; Ricardo Villena, vicepresidente; y los directivos Manuel Pérez y Susana Otero, que han coincidido con este "llamamiento a la afición, para poner la guinda a una temporada excepcional en el que las jugadoras sevillanas lo han dado todo para competir con los mejores equipos de España, ante los que tan solo falta un último esfuerzo que vamos a hacer en casa para dar un paso más en nuestra historia, que es la historia del deporte femenino de la ciudad". También han asistido los patrocinadores Garden Store, Damas, Alepo Abogados y Beiman.

Todos los partidos de esta competición además podrán seguirse en directo a través del Canal FEB TV.

Grupo 4

26/05 | 17:30 Unizar Old School – Alter Enersun Al-Qázeres

26/05 | 19:45 Beiman B. Sevilla – Aranguren Mutilbasket

27/05 | 17:30 Aranguren Mutilbasket – Unizar Old School

27/05 | 19:45 Beiman B. Sevilla – Alter Enersun Al-Qázeres

28/05 | 17:30 Unizar Old School – Beiman B. Sevilla

28/05 | 19:45 Alter Enersun Al-Qázeres – Aranguren Mutilbasket