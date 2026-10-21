Fernando Alonso, 45 años: “Entreno hasta 5 horas por día. El cambio más grande es que ahora hago mucho menos cardio y mucho más pesas”

El piloto asturiano, que tendrá en marzo su biografía oficial, ha cambiado los hábitos físicos conforme han ido pasando los años

Fernando Alonso no sólo no se retirará de la F1 el próximo año, sino que el arranque de la nueva temporada 2027 llegará con premio: al fin se publicará su biografía oficial. Se trata de algo que pedía desde que en los años 2005 y 2006 se convirtió en el campeón más joven.

El piloto asturiano es todo un referente en el mundo de las cuatro ruedas. Es, posiblemente, el piloto más carismático de la actual F1 sin ser el más laureado y después de que hayan pasado 20 años de su último título. Y uno de los grandes de la historia del gran circo pese a solo haber ganado dos mundiales. De todo ello hablará el conocido periodista británico Andrew Benson, que es el encargado de publicar 'Alonso', esa esperada biografía.

Por ahora se ha conocido la sinopsis, en la que Benson explica por qué es admirado por sus rivales, compañeros y fans, y su rol actual como referente veterano en la Fórmula 1. "Dos veces campeón, matagigantes, villano, aspirante, leyenda de la resistencia y rey de los regresos", son algunas de las palabras que le dedica.

En él se conocerán muchos detalles de la vida y carrera de Fernando Alonso, aunque el propio piloto ovetense ha ido desgranando a lo largo de las entrevistas que ha dado en estas más de dos décadas muchos detalles y curiosidades de lo que ha vivido.

Alonso, un piloto transparente

Fernando Alonso ha hablado desde la educación de sus hijos a cómo ha disfrutado de sus lugares de residencia. Y ha contado muchas curiosidades, como cuando llevó al rey emérito Juan Carlos I a dar una vuelta, cuando partió una nuez con su cuello o cuando tuvo que demostrar que era él a la hora de comprar un kart porque el vendedor creía que era una 'estafa'.

Precisamente de su cuello ha hablado en más de una ocasión el piloto asturiano cuando ha contado la rutina física que lleva para estar así de bien con 45 años. “El entrenamiento de cuello no es muy cómodo. Pero tenemos que hacerlo porque el cuello es la parte más importante del piloto”, admite el español.

Alonso, por otro lado, admite que su actual rutina no tiene nada que ver con la que tenía en sus inicios. Es algo que ha tenido que ir adaptando con la edad y cada vez es más importante ganar músculo, pues a partir de los 35, éste empieza a perderse. “Entrenar cuando tienes 20 años es diferente que en los cuarenta. El cambio más grande es que ahora hago mucho menos cardio y mucho más pesas”, explica el piloto de Aston Martin.

La rutina física de Fernando Alonso

No obstante, el asturiano también explica que esa rutina y las cargas varían según cada persona, aunque en general a partir de los 33-35 años empieza a variar la carga, primando el entrenamiento de fuerza y resistencia.

En este sentido, Fernando Alonso reconoce que, fuera de la competición, suele entrenar entre cuatro y cinco horas diarias, algo que pasa a dos durante los meses en los que está compitiendo; y que su rutina incluye:

Cardio: bicicleta, natación o running (2 o 3 días en semana).

Fuerza: principalmente el tren superior (3 días).

Cuello: Varias veces en semana.