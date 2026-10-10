Fernando Alonso, 45 años: "No creo que me sienta en casa en ningún lugar. He vivido en España, Inglaterra, Suiza, en Dubai, pero no es mi casa"

El piloto de Aston Martin explicó que debido a su profesión ha vivido en mucho lugares y eso le provoca que no sienta como su hogar prácticamente ningún sitio. Situación que cree que sí se dará cuando se retire, más después de haber tenido su primer hijo recientemente

Fernando Alonso lleva toda la vida recorriendo el mundo porque desde muy joven está compitiendo en el mundial de Fórmula 1. El español, que ahora tiene 45 años, no se cansa de ese ritmo de vida tal y como queda patente tras haber renovado con Aston Martin para seguir, al menos, una temporada más en la categoría reina del automovilismo. Esto hace que el asturiano sienta ser un poco nómada. Sentimiento que según él no va a cambiar hasta que deje la Fórmula 1.

Fernando Alonso manifestó en una charla con Aston Martin que ser un piloto de Fórmula 1 no le ha dejado asentarse en ningún lado. El asturiano ha probado varios países, pero de momento no se ve como en casa en ningún sitio. "En este momento no creo que me sienta en casa en ningún lugar. He vivido en España, Inglaterra, Suiza, en Dubai. Y eso está bien, ya que tengo mi apartamento en esos lugares, donde tengo mi ropa y todos mis juguetes, pero no es mi casa".

De hecho, Fernando Alonso dio como clave su retirada para asentarse en un lugar, siendo España la que cuenta con mayor opciones. "Creo que hasta que no me retire de la Fórmula 1 y pueda pasar seis meses durmiendo en la misma cama no podré llamar a nada mi casa".

Fernando Alonso debutó en la Fórmula 1 en el año 2001, concretamente el 4 de marzo, cuando sólo tenía 19 años. Se subió a un modesto Minardi en el Gran Premio de Australia disputado en el circuito de Melbourne y desde entonces no ha parado de mostrar su talento en la Fórmula 1. Ahora, con 45 años, sigue totalmente enganchado a la competición y no piensa en retirarse lo que ha provocado ese sentimiento nómada que tiene.

Su hijo le cambia la vida a Fernando Alonso

Fernando Alonso, a pesar de que está feliz en la Fórmula 1, ahora tiene un objetivo en la vida: ser un buen padre. El piloto ha tenido su primer hijo y es muy feliz. De hecho, su niño va a ser fundamental para establecerse en una ciudad y en un país. Sin embargo, la competición ahora mismo le impide establecerse. "El bebé es algo nuevo para mí. Tiene una madre increíble que lo está cuidando y enseñándome qué hacer. Somos un gran equipo en casa", señaló en una entrevista en Canal+.

A pesar de ello, Fernando Alonso está disfrutando mucho de su hijo, que tiene el nombre de Leonard, al que ya intenta inyectarle el gusanillo de la alta velocidad. "Cuando tenía dos meses, le di una vuelta en un kart llevándolo en brazos. Ya sintió el aire en la cara", dijo en el programa El Larguero de la Cadena SER.

Fernando Alonso ahora mismo no tiene en sus planes retirarse. De hecho ha renovado con Aston Martin para continuar en la Fórmula 1 y también está interesado en volver a disputar el Rally Dakar en la edición de 2027, aunque él lo ha desmentido. Por tanto, ahora mismo lo de llamar a un sitio hogar en no está en la mente del piloto español.