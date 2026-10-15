Kimi Antonelli, líder del Mundial de Fórmula 1, sufre un surrealismo momento como Borja Iglesias con la selección española: "Lo siento, soy piloto de F1"

El piloto italiano de Mercedes, que está peleando por hacerse con el cetro mundial en la categoría reina del automovilismo, vio como le impedían entrar al paddock del GP de Singapur. El actual delantero del Celta de Vigo vivió una situación similar el pasado Mundial cuando la seguridad le impidió entrar al hotel de concentración de la Roja

Los pilotos de Fórmula 1 están más que acostumbrados a que sean reconocidos casi en cualquier parte del mundo a la que van. El circo de la Fórmula 1 tiene muchas excentricidades pero tanto espectáculo suele privar de intimidad a aquellos valientes que se ponen a lomos de maquinas que superan los 300 kilómetros por hora con facilidad.

A pesar de ser mundialmente conocidos, Kimi Antonelli, que es nada más y nada menos, que el líder del Mundial de Fórmula 1 después de 17 grandes premios disputados, vivió una situación un tanto insólita cuando al intentar acceder al paddock, la seguridad se lo impidió.

Antonelli, retenido por la seguridad en el GP de Singapur

Antonelli terminó el GP de Singapur en la tercera plaza, detrás de Leclerc y Verstappen, que sigue apurando sus remotas opciones de terminar segundo en el campeonato del mundo. Según apuntó el diario italiano Il Messaggero, Antonelli fue retenido por la seguridad del GP de Singapur cuando este intentaba acceder al paddock. El piloto italiano, que está luchando por darle a su país un título de F1 que no celebran desde 1953 cuando Alberto Ascari, con Ferrari, ganó el cetro mundial. Un año antes, Nascari había ganado también el Mundial y en 1950, Farina hizo lo propio con su Alfa Romeo.

Kimi Antonelli tuvo que recurrir a presentarse como lo que es, piloto de Fórmula 1, para que la seguridad del GP de Singapur le dejase entrar al paddock. "Lo siento, soy piloto de F1", le explicó el piloto de Mercedes al personal de seguridad. Finalmente Kimi Antonelli pudo acceder y terminar cuarto en la carrera del pasado domingo donde sumó 15 puntos que le colocan como líder destacado del Mundial con 340 puntos.

Kimi Antonelli aventaja a George Rusell, su inmediato perseguidor en el segundo puesto del Mundial, en un total de 102 puntos a falta de seis grandes premios. Antonelli ha sumado en lo que va de campeonato del mundo un total de 14 podios y 8 triunfos, muy por delante de sus perseguidores, de los cuales ninguno ha alcanzado las cinco victorias.

Borja Iglesias sufrió lo mismo que Antonelli

Durante el pasado Mundial de fútbol, en la concentración de la selección española en Chattanooga, Borja Iglesias vivió un momento muy similar al de Antonelli, pero este sin embargo, fue grabado por las cámaras congregadas en el hotel de concentración de España. Borja Iglesias trataba de entrar al centro de entrenamiento de España y un miembro de seguridad no lo reconoció. "¿Eres jugador?", le preguntó al jugador del Celta de Vigo y de la Roja. Finalmente Borja Iglesias, no sin sufrir cierta risa nerviosa por la situación que se estaba viviendo, terminó accediendo al centro de entrenamiento y todo quedó en una divertida anécdota.