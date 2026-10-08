Guerra abierta entre los pilotos por el nuevo formato de MotoGP: Pedro Acosta y Raúl Fernández se posicionan en contra

Tras el anuncio oficial por parte de los organizadores, los primeros protagonistas ya se han pronunciado sobre las modificaciones que sufrirá la categoría reina el próximo curso

Polémica servida en la previa del Gran Premio de Indonesia. Y uno de los que ya se ha mojado ha sido, cómo no, el español Pedro Acosta, quien se ha posicionado en contra del nuevo formato de MotoGP para 2027.

"Da un poco igual lo que opinemos, no tenemos opción", apunta el murciano, quien subraya el motivo de semejante decisión: "Si coges la lista de los pilotos que estamos ahora en la parrilla, busca cuatro que no se hayan lesionado en todo el año".

"Hay muy pocos que no hayan tenido ninguna lesión", resaltó, para añadir que si quitas el 'warm up', cuando un piloto ha caído el sábado, no es buena opción, como tampoco meter a 22 pilotos en un calificación de 15 minutos.

El 'Tiburón' de Mazarrón, que se encuentra ya en el circuito de Mandalika, señaló que ya hay "bastantes sesiones durante un fin de semana del MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más", y que seguir teniendo los sprints en todas las carreras habría que cambiarlo o las carreras deportivas de los pilotos serán "cada vez más cortas”.

"No creo que sea el camino y deberíamos empezar a pensar en la cantidad de estrés que hay para un piloto en un fin de semana de carreras", comentó Pedro Acosta, pues desde su punto de vista habría que empezar a pensar en "relajarnos un poco" y aporta como solución "reducir a la mitad el número de sprints, a 11".

Para el murciano, "estos años" se ha visto que hay carreras sprint más interesantes que otras en las que "el primero va primero, el segundo va segundo y no hay casi adelantamientos".

El cambio de formato de MotoGP en 2027

El Mundial de MotoGP estrenará en 2027 una sesión de clasificación exclusiva para la carrera sprint, que se disputará los viernes y fijará la parrilla de salida de la prueba corta del sábado, según anunció este miércoles la Comisión del Gran Premio de la Federación Internacional (FIM).

Hasta la actual temporada, una misma clasificación decidía las parrillas del esprint y de la carrera del domingo.

Para hacer hueco a la nueva sesión, se reduce el tiempo de la segunda sesión de entrenamientos: los libres 1 (FP1) mantienen 45 minutos, los libres 2 (FP2) pasan a 30 minutos y se crea una clasificación del esprint de 15 minutos, en la que participarán todos los pilotos.

El sábado arrancará con sesión FP3 de 20 minutos, seguida de la clasificación que se dividirá en dos tandas de 15 minutos. Todos los pilotos disputarán la Q1 y los doce más rápidos pasarán a la Q2, donde se decidirán la 'pole' y las cuatro primeras filas de la parrilla del domingo.

El domingo desaparecerá el calentamiento de 10 minutos, que será sustituido por la apertura de talleres de la misma duración antes del Gran Premio. Durante ese tiempo los pilotos podrán dar varias vueltas de reconocimiento al circuito antes de formar en parrilla.

Bagnaia, a favor pero con una sugerencia

Mientras tanto, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), doble campeón del mundo de MotoGP, afirma que le "gusta" el nuevo formato y cree que "está bien", que es "una mejora", aunque afirma que se debe añadir la sesión de 'warm up' (calentamiento).

"Creo que no podemos hacer una carrera sin hacer unas vueltas de calentamiento antes", explica Bagnaia a los medios presentes en Mandalika, pues "en caso de que te caigas en la sprint", tienen que estar luego seguros, preparados, y tener el 'warm up' está bien para eso".

Y también dice que será necesario comprender mejor los neumáticos, ya que los nuevos neumáticos y las nuevas motos, habrá menos tiempo en pista para trabajar y más para las pruebas cronometradas, por lo que será "muy importante adaptarnos al nuevo formato, y el 'warm up' es súper útil".

Y recordó que los pilotos presentes en la Comisión de Seguridad en Japón, que eran cuatro, estuvieron de acuerdo con el nuevo formato: "Fuimos cuatro, como siempre. Y hablamos de ello. Todo quedó claro. Entendimos por qué lo hicieron así, y sólo pedimos que se añadiera la sesión de 'warm up' como calentamiento, y ellos tenían que hablar con los equipos al respecto, es algo que se puede hacer sin problemas", destacó.

Raúl Fernández, con dudas

Otro piloto español, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), también ha mostrado sus dudas en algunos aspectos del nuevo formato de MotoGP para 2027 antes del comienzo del Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika.

"Creo que, sinceramente, el viernes es más o menos lo mismo que tenemos ahora, al final lo único que va a haber es un parón, pero si te coges la 'práctica' que tenemos ahora, son 45 minutos y los últimos 15 dos neumáticos e intentar estar en Q2", explica Fernández a los medios presentes en Mandalika, que señala que "para mí, no creo que cambie, lo que no entiendo mucho es hacer todos una Q1 y Q2 y luego una 'sprint'".

"Al final", explica, "eso es duro para nosotros, por mucho que estés preparado física o mentalmente, la energía y lo que consume estar encima de la moto con tanta intensidad no ayuda y espero que salga bien, porque con el nivel de carreras, con todas las carreras que tenemos, todos los fines de semana doblamos con sprints, es duro, y al final creo que no va a ser fácil".

Y destacó el trabajo que tendrán que hacer "nutricionista y entrenador", pues desde, su punto de vista, "con el formato así vamos a terminar todos reventados".

Insistió en que no le parece "un mal formato para MotoGP", pero reseñó que para ellos "es muy duro" pues al final "tanto estrés durante el fin de semana es muy duro y no creo que haya ningún piloto que con 40 años, como hizo Valentino -Rossi-, siga corriendo. No vamos a llegar".