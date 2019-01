Mendilibar: Si jugamos con miedo, perderemos

Eibar (Guipúzcoa), 19 ene (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, quien volverá a sentarse en el banquillo tras dos partidos sancionado, dijo que si su equipo juega "con miedo" es muy probable que pierda el encuentro del próximo lunes frente al Espanyol.



"Jugamos bien, pero nos cuesta ganar, y si no ganas te quedas en esta zona complicada", reconoció Mendilibar.



Los armeros no ganan desde su goleada al Real Madrid y el de Zaldibar subrayó que "no sólo es un problema de no marcar", sino que también influye que pagan "muy caros los errores defensivos".



Aseguró, sin embargo, que "no" está preocupado, ya que ve que esta temporada van a estar "muchos equipos en la pelea, y también algunos de los que no crees a priori que van a estar ahí".



"Debemos ganar el lunes y volver a tener esa sensación de sumar de tres en tres", destacó.



Del Espanyol, dijo que "hasta hace 7 semanas iba fenomenal, pero es que la Liga está muy igualada, y ahora está en un momento de malos resultados, pero tiene un gran equipo, y además está jugando dos competiciones y eso pesa a cualquiera".



Mendilibar, quien volverá a sentarse en el banquillo tras dos partidos sancionado, prometió que tratará de ser menos impulsivo.



"No sé estar en la grada, me gusta estar en el césped y espero comportarme bien para ver toda la segunda vuelta desde el banquillo", concluyó.