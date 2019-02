Un derbi entre amigos para mirar hacia arriba en la tabla

El Athletic-Eibar de este sábado en San Mamés será un derbi entre amigos para que el equipo que gane, ambos en buena línea, mire hacia la parte alta de una clasificación de LaLiga Santander en la que los dos se encuentran a mitad de tabla llegando desde abajo y escapando de la zona de descenso.

La buena sintonía entre ambos clubes, sus dirigentes, jugadores y afición, se escenificó durante toda la semana con la complicidad mostrada por sus respectivos presidentes, Amaia Gorostiza, vecina de Getxo, y Aitor Elizegi, el nuevo máximo dirigente rojiblanco.

El choque está salpicado por numerosos exarmeros en el equipo local y exrojiblancos en el visitante. La cuota de ex del Eibar la ponen Ander Capa, Dani García, Yuri Berchiche y el cuerpo técnico liderado por Gaizka Garitano. Y la de exAthetic el técnico José Luis Mendilibar y Anaitz Arbilla, formado en Lezama. Además Markel Susaeta, eibarrés en el Athletic desde niño y ya capitán de su equipo, es accionista del club azulgrana.

Aparcada la buena relación en los momentos previos, una vez ruede el balón 'leones' y armeros buscarán tres puntos que les apuntalen aún más en una tabla en la que se encuentran más cerca de Europa, el Eibar a cinco puntos y el Athletic a seis, que del descenso, los locales a siete y los visitantes a ocho.

El Athletic ha llegado a esa situación con el ritmo de Liga de Campeones -puestos de los que está a siete puntos- marcado desde la llegada al banquillo de Garitano. La suma de 19 puntos de los últimos 30 en la cuarta mejor marca de LaLiga en unas diez últimas jornadas en las que el Athletic solo sufrió una derrota, curiosamente en otro derbi vasco y ante el otro equipo guipuzcoano, la Real Sociedad en Anoeta.

Cinco victorias, la última la jornada anterior en Huesca, y cuatro empates completan la espectacular trayectoria liguera con el técnico de Derio. Un Garitano al que, dentro de ese buen momento, le ha salido una ecuación complicada de resolver. La de ubicar en el once a dos jugadores de la entidad de Raúl García e Iker Muniain, que donde mejor se sienten es en la media punta o de segundo delantero.

La decisión al respecto es la única duda en una alineación en la que se espera la vuelta de Oscar de Marcos y Dani García, bajas por sanción en Huesca. Dani querrá resarcirse de su mal partido en Ipurua, en el se que confesó emocionalmente superado.

Por lo demás, son seguros Iago Herrerín en la portería; Yeray Álvarez e Iñigo Martínez, los dos en un espléndido momento de forma, en el centro de la defensa; y Capa, en su primer partido ante el equipo que le llevó a Primera, y Yuri en los laterales. Hacia adelante también se presume el equipo tipo del de Derio, con la duda de si Muniain seguirá de interior izquierda como en Huesca o vuelve al once Iñigo Córdoba, el jugador más titular en el arranque de la era Garitano. Beñat Etxebarria junto a Dani García en el doble pivote e Iñaki Williams en la punta de ataque, ante la prolongada baja de Aritz Aduriz, también parecen seguros de inicio.

San Mamés acogerá mañana un partido muy especial, y no sólo por la rivalidad y el interés que ya de por sí despierta un derbi, sino que a ello hay que añadirle la cantidad de reencuentros y emociones que se vivirán antes, durante y después del partido.

No hay que olvidar que Gaizka Garitano fue el artífice de llevar al Eibar desde Segunda B hasta Primera División, y que tres de los jugadores que lo lograron con él, Ander Capa, Yuri Berchiche y Dani García, vestirán mañana de rojiblanco ante su exequipo.

Además, el otro entrenador venerado en Eibar, el actual técnico José Luis Mendilibar, también dirigió al Athletic, aunque con poco éxito, y Anaitz Arbilla, hoy central de los gipuzcoanos, vistió la elástica rojiblanca en categorías inferiores.

Garitano jugó en el Eibar a las órdenes de Mendilibar en las filas del inolvidable equipo de la temporada 2004-2005, en la que estaban, entre otros, David Silva o Joseba Llorente.

Para encarar este emotivo duelo, el entrenador armero cuenta con la baja de Ramis y está por ver si esta vez se viste de corto Pedro León, que no lo hizo la semana pasada pese a ir convocado por primera vez desde mayo del año pasado.

Por lo demás, no se esperan demasiados cambios en un Eibar que saldrá con su esquema habitual de dos delanteros y con la intención de no dejar que el Athletic sobrepase la medular con el balón controlado. Desde Eibar viajarán 7 autobuses, amén de muchos coches particulares, para no perderse una cita muy especial en el calendario armero.



Alineaciones probables:

Athletic: Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; De Marcos, Raúl García, Muniain; y Williams.

Eibar: Riesgo; Rubén Peña, Arbilla, Oliveira; Cote; Orellana, Jordán, Diop; Cucurella; Enrich y Charles.

Árbitro: Mario Melero López (Comité Andaluz).

Árbitro VAR: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Campo: San Mamés.

Hora: 19.45 gmt

Puestos: Athletic (11º; 30 puntos). Eibar (10º. 31 puntos).

La clave: La fortaleza defensiva de los locales, que solo han recibido cinco goles en contra en los diez partidos ligueros con Gaizka Garitano de entrenador, ante la presión en campo rival y los centros al área a los que suelen someter los de José Luis Mendilibar a sus rivales.

El dato: El Athletic ha ganado cinco de los nueves derbis vascos entre 'leones' y armeros en Primera División; el Eibar solo uno.

La frase: Ander Capa, ante su primer partido ante el Eibar como rival desde su fichaje por el Athletic: "El Eibar me lo dio todo desde el primer minuto, pero tuve la oportunidad de venir aquí, que era mi sueño, y aquí estoy cumpliéndolo".

Anaitz Arbilla: "Estamos con muy buenas sensaciones y un gran juego, y podemos sacar los tres puntos de San Mamés".

El entorno: La afición bilbaína se debate entre disparar la ilusión europea ante la trayectoria Champions en la diez jornadas con Gaizka Garitano y hacer caso al técnico de Derio de centrarse solo en escapar del descenso. Se espera un gran ambiente entre dos aficiones muy amigas y con estrechas relaciones.