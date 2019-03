La fiabilidad del Eibar en Ipurúa, la nueva reválida para el Celta de Cardoso

Eibar (Gipuzkoa)/Vigo, 2 mar (EFE).- El Eibar buscará este domingo ante el Celta, que llega necesitado de puntos, saber de forma definitiva si debe mirar aún hacia abajo en la clasificación, o si, por el contrario, puede seguir respirando de forma tranquila en un campeonato tan igualado.



Los locales de Mendilibar tratarán de dejar aún más atrás a un rival directo en su lucha particular, toda vez que el Celta se encuentra todavía a seis puntos de distancia de unos armeros que podrían desbancar de forma importante a su rival de la pelea por la permanencia.



Ipurua desempeñará un papel fundamental en el partido, y es por ello que el técnico armero ha citado a los 20 jugadores disponibles para el choque.



Si nada se tuerce a última hora, el once podría deparar dos reapariciones importantes, como son las de Dmitrovic, en portería, y la de Ramis, en defensa.



El central está entre algodones, aunque Mendilibar ya ha dejado claro en más de una ocasión que, si está al cien por cien, es una pieza indiscutible de su tablero.



Por lo demás, no se esperan novedades en la alineación, y el esquema de dos delanteros, con Enrich y Charles, parece ser el más probable en las filas locales.



El domingo de carnaval será protagonista en un Ipurua que no tiene intención de dejar solo a su equipo en un partido tan importante.



El Celta de Vigo visita Ipurúa con la necesidad de sumar los tres puntos para distanciarse de los puestos de descenso, en un nuevo examen para el técnico Miguel Cardoso, que salvó su segundo "match-ball" de la temporada el pasado fin de semana frente al Deportivo Alavés.



El empate de Mendizorroza dio algo de aire al entrenador portugués, quien, con los peores números de un técnico celeste desde el último ascenso, se jugará su continuidad en Balaídos en los dos próximos partidos: Eibar y Betis.



La solidez defensiva que ofreció su equipo ante el Alavés dará continuidad a la línea de tres centrales -Costas, Araujo y Hoedt- y dos carrileros -Hugo Mallo y Juncá-, con un mediocentro de corte defensivo -Okay Yokuslu- acompañando a Lobotka, quien recuperó la titularidad tras una larga suplencia.



Con Aspas todavía lesionado y Pione Sisto y Boudebouz lejos del nivel competitivo que exige Cardoso, el joven Brais Méndez se mantendrá en el once pese a haber bajado su rendimiento en los últimos meses. Cardoso no tiene muchas más opciones. A Emre Mor se le ha levantado el castigo un mes después pero no ha entrado en la convocatoria.



La única duda, por tanto, está en si mantiene en el equipo a Mathias Jensen, con el que su equipo gana en el manejo de la pelota, o apuesta por la velocidad y el regate de Boufal para acompañar a Maxi Gómez.



- Alineaciones probables



Eibar: Dmitrovic; Peña, Ramis, Arbilla, Cote; Orellana, Jordán, Diop, Cucurella; Enrich, Charles.



R. Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Costas, Araujo, Hoedt, Juncá; Brais Méndez, Okay, Lobotka, Jensen o Boufal; Maxi Gómez.



Árbitro: Cuadra Fernández (colegio balear).



Estadio: Ipurua.



Hora: 12.00 hora local (11.00 GMT)