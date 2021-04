Mendilibar: El Eibar no se tiene que arrugar ante el Atlético de Madrid

Eibar (Gipuzkoa), 16 abr (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha manifestado que sus jugadores no se tienen que ?arrugar? y deben recuperar su ?personalidad? este domingo en el Wanda Metropolitano, aunque se enfrenten a un equipo ?grande? como el Atlético de Madrid, actual líder de la clasificación.



?El Atlético de Madrid es un equipo que juega tranquilo, no se pone nervioso. Los ves empatando sin perder los nervios, sin prisas, cada jugador en su sitio. No debemos perder ante ellos", ha asegurado este viernes el preparador de los guipuzcoanos.



Mendilibar ha dicho que los futbolistas del Eibar tienen que jugar con ?valentía?, lo que para él es ?un valor? que en estos momentos, en que marchan como colistas, deben "recuperar".



"Estamos temerosos por las circunstancias en las que nos encontramos. No estamos como solemos en los momentos de presión, no atacamos con el balón como atacábamos sobre todo por fuera, por la banda. Si no hacemos eso, con un equipo como el Atlético de Madrid no tenemos nada que hacer, lo que provocará que ellos jueguen más cómodos. Al no ser nosotros mismos ya no podemos situarnos al nivel del contrario", ha advertido.



La principal diferencia que ve entre ambos conjuntos es que el Atlético de Madrid está disputando LaLiga mientras que el Eibar pelea en los puestos de abajo.



No obstante, el técnico cree que está en sus manos cambiar la "situación" y que a su equipo le puede favorecer el hecho de que los colchoneros ahora estén más apurados que en "otro momento" de la temporada.



Por ello, augura un enfrentamiento "a cara de perro", a pesar de la gran diferencia de puntos entre ambos conjuntos.



Para el técnico vizcaíno, es ?un partido más", especialmente si el Eibar recobra sus señas de identidad.



Poco a poco, Mendilibar va recuperando a jugadores lesionados, como al centrocampista Recio, que ayer entrenó con "normalidad" y que va a estar en la convocatoria, aunque piensa que será "muy difícil" que juegue.



El Eibar lleva tiempo con seis hombres lesionados, por lo que, pese a la incorporación del malagueño, seguirá teniendo muchas bajas.



El lesionado de más larga duración, Rober Correa, ya ha empezado a realizar algún ejercicio con el grupo, aunque todavía no entrena con normalidad.



A ello, se le suma la sanción por acumulación de tarjetas de Pape Diop, por lo que tendrá que convocar a tres jugadores del filial.



Pero Mendilibar no pone excusas y recalca que el Eibar tiene que jugar con "confianza" y con "mentalidad ganadora", algo que es "difícil" después de trece jornadas sin vencer un partido.



Ha destacado que lo que hay que hacer ante contrarios de "esta categoría" es jugar "sin miedo". Ha insistido en que es el momento para "dar un paso al frente" y no mirar "atrás" y que el Eibar está obligado a ganar aunque no sean ?las mejores circunstancias" . EFE



