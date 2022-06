Con Atleti y Sevilla interesados en Johan Mojica, su entorno aclara su posible fichaje

El Elche CF no quiere saber nada de negociaciones por Johan Mojica y se remite a su cláusula de rescisión que asciende a los 5,5 millones de euros.

Junto a su compañero Lucas Boyé, Johan Mojica es uno de los futbolistas más atractivos del Elche CF en este mercado de fichajes. Pretendientes no le faltan a ambos, pero parece más viable una salida del colombiano, debido a que su cláusula de rescisión, relativamente baja, cifrada en 5,5 millones de euros, le hacen accesible para equipos como el Atlético de Madrid o el Sevilla FC que se han interesado en las últimas fechas por el lateral zurdo. A pesar de ello, no se intuye que vaya a haber una solución rápida porque Christian Bragarnik, propietario de la entidad ilicitana, ya ha afirmado que se no necesita vender para cuadrar cuentas. Con este contexto, el que ha tomado la palabra ha sido Lorenzo Falbo, representante del propio Johan Mojica, que ha aclarado la situación actual por la que atraviesa su futbolista.

"Mojica está centrado en volver a Elche para comenzar la pretemporada el 4 de julio. No me he comprometido con ningún equipo y ni a mí, ni al Elche, han llegado ninguna oferta en firme. Sí que ha habido interés de algún equipo por conocer las condiciones de un posible traspaso. Pero, como ha salido publicado y reconoció el propio propietario, todo el mundo sabe la cantidad (5,5 millones de euros de su cláusula de rescisión)", ha asegurado Lorenzo Falbo en el diario Información, acallando así cualquier rumor que ha vuelto a emerger en los últimos días en los que se informaba que el Sevilla FC había hecho un nuevo sondeo por el lateral zurdo.

No se quedó ahí Falbo, quien también añadió un poco de contexto a lo que está ocurriendo en este comienzo de mercado de fichajes, que aún no se ha abierto, ya que se iniciará este viernes. "El mercado está muy parado y a partir del mes de julio y en agosto habrá más movimientos. Vamos de la mano del Elche y solo se producirá un traspaso si llega una oferta que satisfaga a las dos partes. Si, al final, llega una propuesta interesante, la estudiaremos y el primero en saberlo será el Elche".

A sus 29 años, aunque cumple 30 en agosto, Johan Mojica ha firmado una de las mejores temporadas de su carrera deportiva, en la cual se ha asentado como titular indiscutible en el Elche CF, anotando dos goles y dando cinco asistencias en casi 3.000 minutos de juego. Con contrato hasta el verano de 2024 con el equipo alicantino, este sabe que es la ultima oportunidad para sacarle rédito económico.

Un beneficio que no sería tanto, puesto que si la venta supera los 4 'kilos' entre un 10% o 15% iría a parar a las manos del propio Mojica, tal y como reveló Christian Bragarnik.