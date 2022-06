Rubén Reyes: "Haremos ocho o nueve incorporaciones"

El nuevo director deportivo del Getafe ha asegurado un mercado movido para formar una plantilla de jugadores en propiedad

Ángel Torres anunció al nuevo director deportivo del Getafe, Rubén Reyes, quien tenía contrato en vigor hasta 2023 con el Real Oviedo. Sin embargo, los colores azulones le llamaron y contempló cómo esta era una oportunidad para dar un salto en su carrera como director deportivo. Con el conjunto de la Comunidad de Madrid ha firmado por dos temporadas, hasta 2024.

Rubén Reyes siente con "una ilusión enorme" por esta nueva etapa y es claro en lo que pretende hacer con la plantilla del equipo azulón: "una plantilla equilibrada de jugadores en propiedad que den estabilidad". El exjugador asturiano ocupará un puesto que se encontraba vacante desde el mes de abril tras la marcha de Ángel Martín.

"Es un orgullo para mí representar al Getafe. Tengo una ilusión enorme por esta nueva etapa que se abre, en la que todos tenemos que ser optimistas. Cuando me llamó el Getafe, vi que era una oportunidad y una progresión en mi carrera y no tuve dudas en aceptarla. Tengo ilusión, energía y ganas. Eso no da lugar a dudas. Cuando te llaman de tu casa es un orgullo", decía Reyes.

Sobre los fichajes



"Todos los nombres que tenemos en la cabeza son nombres que nos ilusionan y vamos a tratar de conseguirlos para satisfacer las peticiones que el presidente nos solicita. Hay que crear una plantilla que tenga un cierto número de jugadores en propiedad y que den estabilidad al club", aseguró Reyes. "Queremos jugadores de nivel. Nos encontramos en una situación perfecta para tener bienestar y que no nos haga pasar lo de este último año", continuaba.

"Haremos ocho o nueve incorporaciones, pero dependemos de muchas cosas. Hubo jugadores cedidos que van a salir y hay que reemplazar muchos puestos. Debemos tener paciencia porque el mercado es largo y hay que estar seguros en las negociaciones", añadía Rubén.

"La línea del Getafe ha sido muy importante y la dificultad para mantenerse es importante. La historia habla de un club estable y la línea que lleva es de valorar y parte por el presidente. Ahora esperemos dar continuidad por mucho tiempo", finalizaba el nuevo director deportivo de Ángel Torres.

Con el inicio de mercado a la vuelta de la esquina, Rubén Reyes ya tendrá que ponerse a trabajar para ofrecer un proyecto sólido en Getafe, para aspirar un poco a más la temporada que viene.