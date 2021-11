El Granada, con la mente puesta en el Real Madrid tras lo "injusto" de Cornellá.

"Hemos hecho un partido completo y muy bueno. El resultado es injusto y no refleja lo que se ha visto sobre el terreno de juego". Así valoró Rubén Rochina la derrota sufrida por el Granada CF ante el Espanyol en el RCDE Stadium. "Tanto en la primera como en la segunda parte tuvimos intensidad e hicimos todo por marcar ese gol que nos metiera de nuevo en la lucha. Pero, hubiéramos seguido jugando y la pelota no entraría, no era nuestro día", apostilló.

También se refirió el futbolista del Granada CF al cambio de imagen que paulatinamente viene demostrando el plantel dirigido por Robert Moreno: "Los últimos partidos son muy positivos en cuanto a sensaciones y competición. Cada vez tenemos las ideas más claras. Venimos en una línea ascendente y ese es el camino a seguir para sacar cosas positivas".

Al respecto también se refirió Jorge Molina, quien tuvo la oportunidad de meter al Granada en la pelea por los puntos en juego en Cornellá. Su cabezazo, a falta de un cuarto de hora para el final, se acabó estrellando en el poste y ahí se esfumaron las opciones. "El rival nos creó más peligro en la primera parte y tuvieron el acierto de hacer los dos goles. Pero, en la segunda, generamos mucho peligro, aunque nos faltó una pizca de suerte y acierto para recortar diferencias", apostilló.

"Nos vendrá bien el parón para recuperar gente. Seguiremos trabajando con la máxima ilusión de cara al partido contra el Real Madrid", afirmó el delantero alcoyano.