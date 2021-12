Granada-At. Madrid: Una reválida aplazada

El penúltimo partido antes de la apertura del mercado de invierno repone en el once a Joao Félix, que rebusca aún toda su dimensión al igual que el Atlético de Madrid y Diego Simeone en la reválida que los aguarda este miércoles en el estadio Los Cármenes de Granada, en el partido aplazado de la novena jornada, mucho más crucial ahora que entonces para el equipo madrileño, devaluado por tres derrotas seguidas y examinado por un conjunto andaluz que sólo ha perdido dos de sus últimos diez duelos.

Es el momento del atacante portugués, de ser "un jugador determinante y regular en el juego", como insiste y quiere su entrenador, de seguir en la línea de "muchos pasajes de estos dos últimos partidos en el segundo tiempo que lo hizo verdaderamente muy bien, siendo diferente al ojo cuando conduce, ataca y de la manera que lo golpean, que siempre van a golpearlo inmediatamente apenas tiene el control de la pelota", enfocó Simeone, que le dará recorrido a Joao Félix en el once, tras su titularidad en uno de los últimos seis duelos.

El objetivo es la victoria. Pero el camino es ser un equipo "más vertical". Lo es, en la visión de su técnico, cuando el atacante luso "logra girar y atacar, una de las mejores condiciones que tiene" y uno de los desafíos que lo exige el actual momento del equipo, que también necesita más de Luis Suárez, al que debe acercar más al área con el juego del equipo, porque ahí es "letal". "Y volverá a serlo como la temporada pasada", predijo del '9' uruguayo, titular indudable en Granada, enfado incluido el pasado sábado en Sevilla, donde agrandó a cinco las jornadas seguidas sin gol. Su peor racha como goleador rojiblanco.

En ello está el Atlético. Quizá nadie es tan definitivo como ellos en la plantilla del equipo. Si acaso, Antoine Griezmann, de baja por una lesión muscular en el muslo derecho, y Jan Oblak, incrédulo ante una situación tan anómala en los números defensivos del conjunto madrileño. De los últimos ocho tiros que le han hecho, seis han sido gol, entre la vulnerabilidad que descubre su retaguardia y entre el fallo general que describe su equipo, que ha encadenado tres derrotas en la Liga por primera vez en la década de Diego Simeone.

A 14 puntos del liderato del Real Madrid, las plazas de la Liga de Campeones son el reto ineludible al que se ha abocado el Atlético por sus propios errores, por su tremenda falta de atención en detalles claves de sus últimas tres derrotas (los dos goles del Mallorca, los otros dos del Real Madrid, el último del Sevilla), con dos goles en contra de media en sus últimos tres compromisos, con nada más tres encuentros imbatido de los últimos 17, con sólo ocho triunfos en sus últimos 22 choques oficiales, con 19 de los últimos 36 puntos en la Liga...

Necesita ganar ya el Atlético para recuperar la confianza y restablecer la credibilidad del actual campeón, que hoy transita fuera de las posiciones de la Liga de Campeones, entre la inexpresividad y la indefinición que ha transmitido en muchos de sus partidos, con la excepción del segundo tiempo del pasado sábado ante el Sevilla, la línea a seguir que se marca el conjunto rojiblanco para relanzarse entre los mejores de la clasificación.

No será posible si no gana en Granada, donde Simeone tiene cinco bajas (Marcos Llorente se ha sumado tras el partido con el Sevilla a Stefan Savic, José María Giménez, Sime Vrsaljko y Antoine Griezmann) y donde, aparte de Joao y Suárez, completará su once con un centro del campo formado por Thomas Lemar, Rodrigo de Paul, Koke Resurrección y Yannick Carrasco, con una defensa compuesta por Kieran Trippier, Felipe Monteiro, Geoffrey Kondogbia y Mario Hermoso y con Jan Oblak en la portería.

Enfrente, el Granada llega al choque en su mejor momento de la temporada como local, ya que ha superado de forma consecutiva al Alavés (2-1) y al Mallorca (4-1) en sus dos últimas comparecencias, sólo ha perdido dos de sus diez últimos encuentros de Liga y confía en repetir ante el Atlético los buenos resultados logrados esta campaña ante otros potentes equipos como el Barcelona o el Sevilla.

El conjunto dirigido por Robert Moreno consiguió olvidar con la goleada del domingo ante el Mallorca el tremendo chasco sufrido el jueves por caer eliminados en la Copa del Rey por el Mancha Real, conjunto de la Segunda RFEF, y ahora pretenden coronar de la mejor manera un año 2021 que ha sido histórico por su gran papel la pasada campaña en la Liga Europa.

Moreno tendrá que hacer cambios en su once por las bajas por acumulación de tarjetas del medio francés Maxime Gonalons y del lateral Joaquín Marín, 'Quini', que se unen a los lesionados Ángel Montoro, Rubén Rochina y el portugués Domingos Duarte.

Será titular en el lateral diestro el colombiano Santiago Arias, que milita en el Granada esta campaña cedido por el Atlético de Madrid, mientras que el acompañante de Luis Milla en el doble pivote será el camerunés Yan Eteki, Isma Ruiz o Ramón Rodríguez 'Monchu'.

El resto del once, salvo sorpresa, será el mismo del partido ante el Mallorca con la única duda de si en el centro de la defensa se mantiene el joven Raúl Torrente o entra el veterano Víctor Díaz.

Lo que es seguro es que arriba se mantendrá la pareja en gran estado de forma que componen el colombiano Luis Suárez y Jorge Molina, este último autor de un histórico triplete frente al Mallorca.

- Alineaciones probables:

Granada: Maximiano; Arias, Víctor Díaz, Germán, Carlos Neva; Luis Milla, Monchu, Antonio Puertas, Machís; Luis Suárez y Jorge Molina

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Kondogbia, Hermoso; Lemar, De Paul, Koke, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Canario).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 19.00