Oficial: Álex Collado se incorpora al Granada

Álex Collado ya es oficialmente nuevo jugador del Granada. El futbolista ya actuaba como tal desde la vuelta de las vacaciones, cuando se incorporó al trabajo del conjunto rojiblanco, si bien la situación se demoró a la espera de concretar aspectos burocráticos, detalles que se prolongaron demasiado. El Barcelona, hace un mes, anunció un principio de acuerdo para la cesión del atacante catalán, pero la entidad nazarí, cautelosa, no se pronunció entonces. Este viernes, con todo cerrado, ya sí anunció su fichaje, a préstamo por el cuadro culé hasta el final del curso. No se incluyó en la operación opción de compra por parte de la entidad granadinista.

El jugador llevaba entrenando con los que son sus nuevos compañeros desde que finalizaron las vacaciones nazaríes. Se sometió a los test PCR junto al resto de la plantilla y acudía a la Ciudad Deportiva equipado con la ropa oficial del club. Era en la práctica un miembro más del Granada, con la única salvedad de que no podía jugar. La confusión en torno a su futuro surgió por la precipitación del Barça al comunicar el principio de acuerdo para el fichaje de Collado, que interesaba al conjunto rojiblanco, antes de que la operación estuviera completamente cerrada.

La entidad granadinista deseaba incluir algún tipo de beneficio futuro para sus intereses en el préstamo. No se incluyó finalmente una opción de compra al final de curso, si bien cabe esperar que el Granada se guarde algún porcentaje de ingresos por futura venta en conceptos similares a los derechos de formación.

La oficialidad del fichaje, no obstante, todavía no garantiza que Collado esté disponible para jugar este sábado con el Granada, precisamente ante el club al que pertenece. El portal de fichajes de LaLiga todavía no registra su incorporación a la entidad nazarí, aunque cabe esperar que lo haga en las próximas horas. El entrenador granadinista, Robert Moreno, se expresó este mismo viernes acerca de la posibilidad de que esté a su disposición en el próximo encuentro liguero. "Me gustaría tenerle mañana, pero no lo sé todavía. No lo tengo confirmado. Espero que pueda estar disponible", indicó.

El extremo, formado en La Masia, trabajó con el primer equipo del Barcelona durante la primera mitad del curso, aun sin ficha debido a una paradójica situación: firmó su desvinculación para marcharse a otro club, pero la operación se frustró.

Collado llegó a debutar con el primer equipo culé en la campaña 2018/2019, ante el Celta de Vigo, pero no logró hacerse un hueco con 'los mayores'. Permaneció en el filial del conjunto catalán, con el que jugó un total de 83 encuentros. En ellos, anotó 18 tantos.

El de Sabadell, de 22 años, es el primero de los tres fichajes que la dirección deportiva del Granada desea acometer durante el presente mercado invernal. En la agenda también está apuntado un delantero centro y un mediocentro de corte defensivo. Su llegada refuerza los costados, donde Robert Moreno cuenta con Darwin Machís, Antonio Puertas y Alberto Soro, este último ausente en principio en la próxima jornada liguera.