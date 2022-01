Los "momentos duros" de Álex Collado hasta firmar por el Granada.

Álex Collado es, hasta la fecha, el único refuerzo invernal del Granada CF, que estudia también la posibilidad de reforzar su centro del campo y su delantera. Una incorporación en forma de préstamo, la de Álex Collado, que ha tardado en concretarse mucho más de lo esperado, como el propio futbolista reconoce durante una entrevista con Marca. "Ha sido un poco extraño, porque la presentación fue algo tarde. Pero estoy feliz de poder estar aquí y por poder haber disfrutado de minutos con la camiseta del Granada", dice Collado.

Y es que lo vivido este enero con el Granada CF no es algo nuevo para él, después de que el verano pasado ya tuviera problemas para salir al Sheffield y se viera obligado a quedarse en el Barcelona, sin ficha, durante toda la primera mitad de la temporada: "El del verano fue un momento complicado para mí porque lo que uno quiere es poder competir y me quedé sin poder hacerlo. Por suerte ahora eso ha cambiado. Resultaron momentos duros que, por suerte, con la ayuda de mi familia y mi entorno pude superar porque me ayudaron a salir de ahí".

Unos meses que, tal y como reconoce, "han sido bastante duros a nivel psicológico". "No sólo a nivel de fútbol, sino también en lo personal con la familia y los amigos", indica. Un tiempo complicado que, sin embargo, también le ha servido para mejorar en otros aspectos: "Hay facetas donde he mejorado mucho a nivel de gimnasio y de otras muchas cosas. Esto es lo que saco en positivo de todo esto".

Sobre el interés de clubes, en el pasado, como Oporto, Sampdoria o Milán dijo que "siempre" ha querido "triunfar en el Barcelona". "Pero yo ahora estoy aquí en Granada y lo importante es rendir bien aquí para demostrar todo lo que puedo aportar al equipo", puntualiza.

Al margen de ello, Álex Collado también se refirió a su competencia con Machís, "un jugador rapidísimo, fuerte y con buen disparo", y al reto que se pone como granadinista: "He venido sobre todo a trabajar y volver a ser jugador. A aportar mi granito de arena y que el club siga creciendo. Quiero defender, dar asistencias, marcar goles..."

Por otro lado, Collado también resaltó que desde pequeño siempre ha sido más de dar asistencias que de hacer goles y que Robert Moreno, al igual que al resto del plantel, le ha pedido que trabaje en defensa. Su objetivo como jugador del Granada CF lo tiene claro: "En estos momentos miro la clasificación y me fijo hacia arriba. Creo que es lo que hacen todos mis compañeros. Ha dado un cambio radical en el grupo. Ha sido como una piña y eso es lo que nos hace ir hacia arriba".