La 'bestia negra' del Granada en el Real Madrid no jugará este domingo

Karim Benzema no jugará este domingo ante el Granada. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó en su rueda de prensa previa al encuentro entre el cuadro blanco y el conjunto nazarí la ausencia del francés, que arrastra problemas en el bíceps femoral de su pierna izquierda. "Está descartado para el domingo porque, aunque ha mejorado, todavía no está al 100%. Ayer entrenó, pero no se encontraba muy bien, así que tendremos que esperar dos o tres días", indicó el técnico merengue. El italiano, por tanto, no podrá contar con un futbolista que, gol a gol, se convirtió en la 'bestia negra' del club rojiblanco desde que ascendiera a Primera división en 2011 y tras su regreso a la élite en 2019.

El Granada es el tercer equipo al que más ha castigado el ariete francés a lo largo de su carrera. Suma 14 dianas ante el conjunto rojiblanco, repartidas en tan solo 17 partidos. De estos, ha ganado 16 y solo perdió uno, en Los Cármenes en 2013. Además, ha entregado cuatro asistencias en sus enfrentamientos contra los nazaríes. Este curso, sin embargo, lo cerrará sin anotar a los de Robert Moreno, que cayeron en la primera vuelta, pero sin muesca de Benzema.

El idilio del atípico delantero del Real Madrid con cualquier portería en la que se ubique un arquero del Granada comenzó en la primera vez que la elástica rojiblanca horizontal se cruzó en su camino. Fue en enero de 2012, en el Santiago Bernabéu, y Benzema anoto dos de los cinco goles con los que el conjunto merengue goleó. No cerró la segunda vuelta de aquella campaña, la 2011/2012, con otro tanto contra el conjunto granadino, como tampoco lo hizo en toda la temporada posterior. Desde entonces, no paró de fustigar a los nazaríes.

Marcó el único gol de la victoria madridista en Los Cármenes en 2013 y uno de los dos tantos con los que el plantel blanco venció al Granada en la segunda vuelta, en la capital. En el ejercicio 2014/2015, anotó un tanto y dio dos asistencias en el triunfo por 0-4 del Madrid en Los Cármenes, en el primero de los dos encuentros del curso. En el segundo, en feudo madrileño, el Granada encajó un contundente 9-1 en el que Benzema percutió hasta en dos ocasiones.

Por la mínima volvió a vencer el Real Madrid en la visita rojiblanca de 2015, con una diana del 'nueve' galo, que sumó otra en el encuentro de vuelta, en Granada. De la ciudad de la Alhambra se fue sin marcar el año del descenso -fue suplente-, pero antes ya había enviado el balón a la jaula en el Bernabéu, donde también asistió. Se despidió entonces del que es uno de sus rivales favoritos en cuanto a guarismos anotadores, pero lo recibió con ansia en 2019, tras el último ascenso granadinista. Marcó en ambos campos, para expresar lo que echó de menos enfrentarse al combinado nazarí.

El año pasado, hizo lo propio. Primero, para sellar la derrota del cuadro dirigido por Diego Martínez en el Santiago Bernabéu, por 2-0. Seis meses más tarde, para cerrar la goleada del conjunto madridista en Los Cármenes, por 1-4. En el presente ejercicio, fue titular en el compromiso de la primera vuelta, pero se marchó a diez minutos del final sin ver puerta. Su ausencia este domingo propiciará que Benzema clausure el curso sin marcar al Granada por primera vez desde la campaña 2012/2013.

La convocatoria

El club blanco anunció también este sábado la relación de convocados para afrontar la visita del Granada. Sin Benzema ni Vinicius, Ancelotti ha reclutado a Latasa, del filial. La convocatoria completa la conforman los porteros Courtois, Lunin y Diego; los defensas Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho Fernández y Marcelo; los centrocampistas Kroos, Modric, Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Isco y Camavinga, y los atacantes Hazard, Asensio, Jovic, Bale, Rodrygo y el mencionado Latasa.