La enésima pelea de Emery en el banquillo

Robert Moreno consideró excesiva su celebración del cuarto gol y se lo recriminó

La derrota del Granada CF ante el Villarreal CF no solo dejó malas sensaciones en el verde, sino también al terminar el duelo. Justo tras el pitido final, el entrenador rojiblanco Robert Moreno y el técnico contrario, Unai Emery, se enzarzaron en una discusión que ambos aclararon en rueda de prensa, aunque con distintas versiones.

Tras el cuarto y último gol del Villarreal, obra de Moi Gómez revisado por el VAR, Emery celebró efusivamente el tanto, algo que le reprendió el catalán al considerarlo excesivo e incluso le negó el saludo al final, por lo que se les vio discutir antes de acceder a la boca de vestuarios. El primero en comparecer fue el técnico vasco, que ofreció su versión de los hechos.

El de Hondarribia entendió que para el Granada "es un resultado difícil". Emery ha admitido "actuar según la circunstancias" y ha afirmado que Moreno le recriminó "el celebrar el cuarto gol". Sin embargo, el técnico del submarino no ha querido pedir disculpas al respecto. "No tengo que pedir respeto porque lo que hago es alegrarme por mi equipo y sobre todo porque lo ha metido Moi, me he alegrado por él. En todo el partido no he dicho nada al equipo contrario ni al árbitro ni a los jugadores", ha asegurado el vasco.

Por su parte, Robert Moreno quiso restarle hierro al asunto con una versión completamente diferente a la de su colega de banquillo. "Le he deseado suerte contra la Juve, a ver si son capaces de ganarle. Son cosas del fútbol, momentos de tensión y no tiene importancia, al menos para mí", ha señalado el técnico del Granada.



Sin embargo, esta situación no es nueva para Unai Emery. Esta es una más de las muchas discusiones que ha protagonizado el técnico en su periplo en los banquillos. La pasada temporada ya discutió con el que fue su compañero en el Sevilla FC, Diego Martínez. Ambos han hecho pública su buena relación hasta el partido de la pasada camapaña en La Cerámica, donde al final del duelo que finalizó 2-2, Emery reprochó a Diego Martínez ue su banquillo, el del Granada, había estado protestando continuamente, algo por lo que los dos discutieron airadamente y pudieron captar las cámaras de televisión.

A la vuelta en Los Cármenes, donde los rojiblancos perdieron por 0-3 con un hat-trick de Gerard Moreno, Emery y su 'alumno' ni se saludaron, dejando entrever la delicada situación por la que estaba pasando su relación.

No fue su única discusión, pues este verano durante la pretemporada discutió con otro exsevillista como Jorge Sampaoli. Durante un Olympique de Marsella - Villarreal, el de Hondarribia fue expulsado por el trencilla. Antes de marcharse a vestuarios, Emery hizo gestos de protesta al árbitro y al propio Sampaoli, que reaccionó rápidamente dirigiéndose a Emery para encararse mientras este se marchaba al vestuario. El exseleccionador de Argentina tuvo que ser agarrado por su cuerpo técnico.

No será la última. Muchos aficionados del Granada estuvieron junto a su entrenador, que también fue criticado por la derrota, pues consideraron excesiva la celebración del técnico del Villarreal con el partido ya cerrado y con la delicada situación que atraviesa en estos momentos el club de la ciudad de la Alhambra.

?? ¡¡SE CALIENTA EL PARTIDO!!



?? El árbitro expulsa también a Emery



? OM 1-0 VIL ??



#? #PretemporadaEnGol pic.twitter.com/Qp0J7gfHEB — GOL ? (@Gol) July 31, 2021