El Granada confirma los peores pronósticos sobre la lesión de Torrente

El joven canterano del Granada se perderá, al igual que Carlos Neva, toda la temporada y el comienzo de la siguiente

El Granada salió este viernes derrotado de su compromiso liguero en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC. El conjunto rojiblanco se adelantó en el marcador. Sin embargo, el conjunto hispalense se sobrepuso y, a pesar de empatar la contienda los de Torrecilla en el 90', la escuadra sevillista logró los tres puntos gracias a los tantos de Rafa Mir y Papu Gómez en un descuento que llegó hasta el minuto 100.

La derrota ante el Sevilla FC no es la única mala noticia para Torrecilla, pues en el minuto 15 de partido, el central Raúl Torrente se lesionó tras una incursión en ataque por la que no pudo continuar. No obstante, a pesar de ser retirado en camilla con claros gestos de solor, el canterano quiso probarse, algo por lo que fue abucheado.

En la misma jugada, realizó un posible penalti sobre el delantero sevillista En-Nesyri que ni el colegiado Ortiz Arias ni el VAR consideraron punible. Tras esa jugada polémica, Torrente se echó al suelo y hasta ahí su partido en el Pizjuán, pues tuvo que ser sustituido por Germán.

Esta mañana, una vez reducida la inflamación de la rodilla, el central murciano se sometió a una resonancia magnética en la que se confirmaron los peores pronósticos. Y es que el Granada CF ha arrojado el resultado de las pruebas a través de un comunicado en el que se le ha diagnosticado a Torrente una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha con afectación del menisco externo; algo por lo que, al igual que ha ocurrido con Carlos Neva, deberá de pasar por el quirófano en los próximos días.

El Granada ya tiene a tres jugadores que se pierden lo que resta de temporada más los primeros meses de la siguiente. Rochina es el único que puede aparecer antes debido a que su lesión no es tan grave. Lo que está claro es que ni Carlos Neva ni Raúl Torrente volverán a aparecer hasta el próximo mes de octubre como mínimo.

Para la siguiente cita ante el Levante en el Nuevo Los Cármenes, Torrecilla ha conseguido salvar a casi todos los apercibidos de sanción, excepto a uno. Domingos Duarte, Germán, Quini, Milla, Uzuni y Luis Suárez estaban advertidos en el Pizjuán. Solo uno de ellos vio amarilla por protestar: Luis Suárez. El delantero colombiano se perderá el próximo compromiso y abre las puertas de una posible titularidad al joven Matías Arezo. O bien, confiar en la veteranía de un viejo rockero del gol como Jorge Molina.