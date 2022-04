Rubén Torrecilla: "Hemos ido a por el partido desde el principio"

El técnico rojiblanco se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo y cree que la afición ha visto "al verdadero Granada"

El Granada CF visitaba este Viernes de Dolores al Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21 horas en un encuentro clave por la permanencia para los pupilos de Rubén Torrecilla que, en caso de vencer, se colocarían con 31 puntos, a seis de los puestos de descenso. No obstante, los rojiblancos acabaron por hincar la rodilla ante un Sevilla que venció por 4-2.

Tal y como estaba previsto, aunque Torrecilla planteó alguna duda en su comparecencia de prensa el jueves, los lesionados no viajarán hasta la capital andaluza. Arias, Gonalons, Montoro y Raba se quedan en tierras granadinas mientras trabajan aún en su readaptación.

Sin embargo, el técnico extremeño no ha dejado en casa a ninguno de los apercibidos de sanción, que en caso de ver una amarilla más, se perderían el duelo ante un rival directo como el Levante UD en Los Cármenes el próximo domingo.

Ya en rueda de prensa y algo más frío, el técnico rojiblanco cree que al final la afición "ha visto a su Granada. Hemos competido a un nivel altísimo haciendo sufrir al Sevilla. Ellos tienen muy buena pegada. Hemos intentado puntuar o ganar y no podemos bajar los brazos. Hay que preparar el próximo partido. Me quedo con la Eterna Lucha del equipo. No se le puede poner ninguna pega al grupo".

Sin embargo, no todo ha salido como quería; pues una de las asignaturas pendientes en esta cita ante el Sevilla FC eran los centros laterales. "En Primera División tienes que saber defender muy bien. Buscamos variantes para intentar defender los centros laterales. El Sevilla los mete y lo hemos trabajado mucho. Hay que seguir compitiendo y mejorando cosas. Hay que potenciar nuestras virtudes", aseguró el técnico.

En un análisis general del encuentro, Torrecilla ha asegurado que "hemos ido a por el partido desde el principio; el plan era mantener un alto nivel de intensidad. Hemos llegado mejor físicamente que ellos al final. Si bajas los brazos, te pasan por encima. Nos ha pecado el ímpetu del final para buscar la victoria, pero me quedo con las sensaciones de competir, de que somos un equipo unido", resaltó el entrenador rojiblanco.