Karanka: "Nos hemos ganado el depender de nosotros mismos"

El técnico rojiblanco ha asegurado que no interesa "Mirar lo que pase en otros campos"

El Granada CF disputa este domingo el partido más importante de la temporada. Lo hará en su estadio, con su gente, esa que no ha fallado en ninguna de las jornadas disputadas. Los rojiblancos reciben, con la posibilidad de depender de ellos mismos para la permanencia a un RCD Espanyol que nada se juega.

Este sábado, apenas 24 horas antes de esa final, el técnico del Granada CF Aitor Karanka, ha comparecido ante los medios para analizar lo que va a suponer este partido, que no es "uno más". El preparador vasco ha comenzado señalando que "cuando llegué aquí, había ansiedad y ahora veo confianza y ganas de que llegue el partido para ganar. Los chicos han vuelto a ser ellos mismos y eso lo que he hace a mí ser positivo".

Para el duelo de este domingo, Karanka, en línea con otras comparecencias, cree que habrá "momentos buenos y otros menos buenos" pero "la confianza que tienen ellos sobre el campo nos hace estar seguros de que el equipo va a salir a ganar y no vamos a salir a especular, yo no sé jugar así. Dependemos de nosotros, nos lo hemos ganado", esgrimió.

Osasuna-Mallorca y Alavés-Cádiz son los otros rivales a los que deberá de estar pendiente el cuadro nazarí en caso de no vencer en su estadio.No obstante, Karanka piensa que esto sería un error, pues "no nos tiene que preocupar. Lo que nos ocupa es ganar al Espanyol porque si lo hacemos estaremos en Primera el año que viene y eso es lo importante". El entrenador hizo referencia también a la afición indicando que "pueden confiar en este equipo hasta el último minuto".

Además, Karanka auguró que el equipo podía encontrarse con esta situación cuando firmó. "Por eso me decidí, di no, no hubiera venido. Hay mucho trabajo de todos este mes, hemos llegado a una situación que pocos pensaban que podía ocurrir hace poco más de 30 días".

Sin embargo, la nota negativa la ponen las cinco bajas que Karanka deberá suplir para el duelo ante el Espanyol. Dos jugadores son duda: Machís y Gonalons. No obstante, el técnico vitoriano se encargó de despejar la del venezolano, pues "está al 100%"; pero sobre el galo asegura que "hay que verlo. Ha estado entrenando a veces con el equipo y en otras ocasiones aparte y los que salgan tienen que estar al 100% por la importancia del partido".