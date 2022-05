El posible once del Granada frente al Espanyol

El conjunto de Aitor Karanka puede sellar la permanencia este fin de semana

Tras la derrota en la última jornada en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompiés por dos goles a cero con un Juanmi estelar, el Granada puede sellar su permanencia este fin de semana y continuar una temporada más en Primera división.

Esta vez, la escuadra rojiblanca recibe la visita en el Estadio Nuevo Los cármenes del RCD Espanyol, rival que no pelea nada en estos momentos de la competición liguera. Para esta cita, Aitor Karanka ya podrá contar con Sergio Escudero que cumplió ciclo de sanción ante el Athletic Club el pasado domingo, aunque Gonalons puede ser quien esta vez es el que se caiga debido a que no se ha ejercitado. Además, Montoro, Dani Raba y Darwin Machís no se ejercitaron en esta última sesión.

Ya en el banquillo se sentará este domingo por tercera vez en Los Cármenes el sustituto de Rubén Torrecilla, Aitor Karanka. El club anunció su fichaje antes de visitar el Wanda tras cesar al interino del primer equipo. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Torrecilla asumirá junto a Diego Mainz algún papel dentro del club, pero no volverá al filial.

Por otra parte, en su andadura en Inglaterra con Middlesbrough, Nottingham Forest y Birmingham, Karanka ha utilizado el 4-2-3-1 como sistema preferido, aunque también apostó en alguna ocasión por el 4-4-2 en su última etapa allí. La más fructífera fue la primera de todas, y es que al mando del 'Boro' estuvo cuatro temporadas, consiguiendo en una de ellas el ascenso a la Premier League.

El técnico vitoriano, en línea con lo que quiere el club, deberá estar pendiente a los canteranos, pues se fijará en algunos jugadores del filial como Adri Butzke (actualmente cedido en el Paços de Ferreira), Raúl Torrente o Isma Ruiz. Queda por ver si el técnico subirá al primer equipo a algunos futbolistas como Pepe Sánchez (que ya alternó la pasada temporada) o Sergio Barcia. El delantero Bryan Zaragoza, también puede ser una de las posibilidades de unos chavales que ven como las puertas del primer equipo siguen abiertas tras la marcha de Robert Moreno.

A buscar la segunda consecutiva en casa

Ya lo dijo Luis Milla en rueda de prensa, parece que al equipo no se le da tan bien jugar en casa y que fuera se sienten más cómodos con la pelota. Además, es una asignatura a corregir por Karanka, pues la salvación pasa principalmente por el Nuevo Los Cármenes, donde el Granada todavía puede sumar hasta nueve puntos.

