Brandon, enrachado y contento por el empate: "Es importante no perder". MCF

Brandon Thomas, delantero del Málaga CF que este pasado sábado delantero delque este pasado sábado volvió a ver portería ante el Zaragoza por segunda jornada consecutiva, después de que se hubiera estrenado como goleador blanquiazul la jornada anteriore, frente al Valladollid, ha analizado el empate cosechado en La Rosaleda ante el conjunto maño.

La Rosaleda con nuestra afición y lo hemos intentado, pero no hemos tenido la fortuna de meter el segundo gol. Valorar el esfuerzo de todo el equipo y a corregir los errores que tenemos. En La Rosaleda seguimos sin perder y eso es positivo. Contento por el segundo gol con el Málaga y por ayudar al equipo", comentó el atacante del "Teníamos mucha ilusión de sacar los tres puntos encon nuestra afición y lo hemos intentado, pero no hemos tenido la fortuna de meter el segundo gol. Valorar el esfuerzo de todo el equipo y a corregir los errores que tenemos. En La Rosaleda seguimos sin perder y eso es positivo. Contento por el segundo gol con el Málaga y por ayudar al equipo", comentó el atacante del Málaga CF.

Sobre el empate cosechado, el mallorquín se mosró satisfecho: "Hemos ido a por el partido, aunque ellos también podían hacer daño a la contra. El equipo ha estado bastante bien, ha competido, y tenemos que seguir la dinámica de trabajo que llevamos".

Una racha como goleador a la que Brandon quiere seguir dándole continuidad: "El gol es un poco de fortuna, y contento por sumar otro gol. En el gol de ellos no hemos acabado de despejar bien la pelota, nos ha fastidiado porque no quedaba casi nada para acabar la primera parte".

Por último, se lamentó de no haber podido cosechar la victoria en La Rosaleda, donde el Málaga CF continúa sin conocer la derrota: "Queríamos conseguir los tres puntos como sea, pero al final no siempre se puede ganar y es importante no perder".