Lombán: la "ambición" del Málaga y sus tres balones en el área.

El central David Lombán, que este año no está entrando demasiado en los planes de José Alberto, fue una de las principales novedades del once del Málaga CF en El Alcoraz, donde se estrenó como titular en esta temporada, habiendo participado tan sólo 44' hasta la fecha en el partido de la jornada séptima, ante el Sporting, con derrota por 2-1.

Tras el encuentro, Lombán atendió a los medios oficiales del club, mostrando su alegría por volver a participar, y apenado por no haber podido sacar los tres puntos en un campo en el que, bajo su opinión, lo merecieron: "Una parte para cada uno en un campo complicado. Sabíamos que el inicio iba a ser difícil. Hablamos de estar juntitos y no sufrir muchas ocasioens de peligro. A medida que fue avanzando el partido fuimos mejorando y lo acabamos con ocasiones claras de mover el marcador. Creo que fue un partido en el que el 0-0 no dice cómo ha sido realmente el partido".

Sobre la ambición de uno y otro equipo por conseguir la victoria, dijo: "El Huesca es un equipo que está hecho para estar arriba. Nosotros también tenemos ambición por estar lo más arriba posible y se han visto dos equipos que han ido a por el partido, más allá del cero a cero".

También tuvo palabras Lombán sobre la victoria a domicilio que sigue resistiéndose por ahora: "La manera de sacar los partidos es comeptir los 90' que duran los partidos. Ese es el único camino para conseguir las victorias. Así llegarán. Ahora seguir con la dináminca en casa".

En lo personal, dijo: "Contento por jugar, por disputar minutos. Para eso trabajamos durante la semana y desde el primer día de la pretemporada. Para un defensa, dejar la portería a cero siempre es positivo. Una lástima que me han caído en el área tres balones, pero no ha podido ser. Una lástima, con la portería a cero y habiendo marcado un gol nos hubiéramos llevado los tres puntos".

Por último, sobre el calendario y las fechas que se aprietan, indicó: "Por suerte tenemos una plantilla larga. El equipo puede presumir de plantilla y los que no juegan aprietan como el que más entresemana para intentar estar en el once".