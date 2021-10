El Málaga libera una ficha para enero.

Por esperada, después de no haberse hecho efectiva el pasado verano, no deja de ser sorpresa la noticia que ha anunciado el Málaga CF, a través de su página web esta misma tarde de jueves.

Nada más y nada menos que el adiós de Alexander González. Una desvinculación contractucal del venezolano que se ha hecho efectiva de mutuo acuerdo, liberando así una ficha para el próximo mes de enero.

Alexander González, que no contaba para los planes de José Alberto y que el pasado mercado no salió a no llegar ninguna oferta que cumpliera con sus expectativas, se marcha así del Málaga CF tras llegar a finales de diciembre de 2020 para ocupar la ficha de Iván Calero en la segunda vuelta de la competición, una vez que éste se lesionara de larga duración.

En el Málaga 20/21, el venezolano disputó 16 partidos en Segunda división, así como otros dos en Copa. En total, 1.097' con la elástica malaguista. Alexander González, de esta forma, queda como agente libre para el próximo mercado de invierno.