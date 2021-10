Lombán: "ambicioso", pero no tanto.

El central del Málaga CF David Lombán es uno de los futbolistas más transparentes del vestuario blanquiazul, de ahí que no muestre pelos en la lengua a la hora de referirse a la situación clasificatoria del equipo y a la visita a Oviedo, donde se formó como futbolista: "Debemos ser un equipo ambicioso y no firmar nada. La Liga este año está bonita. Hay un margen pequeño de puntos y en semanas de tres partidos puedes dar un salto. El objetivo es mejorar lo de la temporada anterior. El año pasado éramos el presupuesto más bajo, y este año con la tranquilidad y normalidad del club, la plantilla tan amplia y los fichajes que han venido debemos ser exigentes y marcarnos estar por encima de los del año pasado".

También trató Lombán la diferente imagen mostrada por el Málaga CF como local y como visitantes: "A medida que avanzamos la temporada hemos ido mejorando fuera. Nos hemos exigido más. En Huesca estuvimos cerca. Quizás nos falte esa regularidad de los noventa minutos en un partido. En casa sí lo tenemos".



Lombán, sobre la actualidad del Málaga CF

Las rotaciones y su vuelta al once: "Estoy satisfecho por mantener la línea del equipo, pero las veces que no me ha tocado jugar y soy muy autocrítico conmigo mismo".

La suplencia, cuando le ha tocado: "Te tienes que que exigir mucho a nivel físico y mental. Los días más duros son los de partido las previas y los postpartido, cuando te quieres sentir participe. Intento prepararme para cuando me toca estar".

¿El primer triunfo de la temporada como visitantes?: "Estamos capacitados para ganar en cualquier campo e, independientemente del rival, es verdad que en Segunda las dinámicas influyen".