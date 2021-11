Antoñín ya es don Antonio

Le ha costado diez partidos soltarse, quitarse los nervios y demostrar su talento. Al menos, parte del mismo, porque aún tiene un amplio margen de mejora. Pero Antoñín vuelve a ser Antoñín. O don Antonio, visto el partidazo que se marcó ante la Real Sociedad B y que le ha servido para entrar en el once ideal de la 15ª jornada.

El delantero malagueño, cedido por el Granada, fue el autor de los dos pases de gol con los que el Málaga remontó el encuentro ante el filial donostiarra tras el tanto de Sangalli. En el primero, tiró de una potencia descomunal para sacar, en apenas 20 metros, una distancia de 5 a su par. Llegó tan sobrado a la línea de fondo que pudo otear el horizonte con tranquilidad para saber dónde colocar el balón para que Roberto pudiese rematar. En el segundo, centró desde la zona de tres cuartos para intuir hacia dónde iba el desmarque de Paulino. El cántabro hizo el resto para firmar el 2-1.

Antoñín no lo ha pasado bien. No es de extrañar que algunos de sus compañeros celebrasen antes con él los goles que con los propios autores de los mismos. Él apostó fuerte este verano por regresar a casa. Tenía otras ofertas tras su gran segunda vuelta en el Rayo Vallecano la pasada campaña, pero el de La Palmilla fue claro: o al Málaga o me quedo en el Granada.

Sin embargo, esas ganas de volver, de saberse importante, uno de los fichajes estrella, le ha jugado malas pasadas. Ha querido demostrar con demasiada impaciencia sus cualidades, cayendo en muchas precipitaciones. Luego, tampoco actuó en el rol donde más daño hace. Por circunstancias, José Alberto López lo usó como delantero centro y ahí le faltan espacios. Se nota cuándo está a gusto y cuándo no. Y donde más cómodo se encuentra es partiendo de la banda izquierda.

Su problema es que por ahí luce también su 'hermano' Kevin. Y sólo el mal estado del tobillo de este le ha hecho descansar. Tarea del entrenador la de encontrar acomodo a los dos en el once pues, visto lo visto, la presencia de ambos puede decantar la balanza a favor del Málaga en muchos encuentros de esta igualada Segunda división. La opción más probable podría ser la de dar minutos a alguno de los dos por la banda diestra, si bien ese es el lugar de otro destacado indiscutible, Paulino.

En el partido de este domingo frente al Cartagena comenzaremos a salir de dudas.