El pique de Joaquín y Duda por el Betis-Sevilla

Aún sigue coleando el derbi del Villamarín. Incluso por Málaga. En el programa Área Malaguista, en 101 Televisión, el protagonista invitado esta pasada noche era Duda, el que fuera jugador sevillista y que ahora ejerce como director de la cantera del club blanquiazul. Y por allí, vía telefónica, apareció Joaquín Sánchez para saludar a uno de sus 'hermanos' de aquel vestuario que llevó al Málaga a pasear palmito por la Champions. Qué tiempos aquellos.

"¿Te puedo meter caña, gitano?", le preguntó Duda nada más saludarle y con ganas de picarle tras la derrota bética.

Y el diálogo continuó así.

-"¿Estarás calentito por el derbi, no?", espetó con sorna el portugués.

-"Salió la cosa regular. Tú sabes cómo son los derbis. Es verdad que nos quedamos muy rápido con un hombre menos y al final eso lo sufre el equipo ante un grandísimo Sevilla", reconoció el portuense.

-"Ya será en la próxima, pisha".

-"A la vuelta intentaremos arreglarlo, qué se le va a hacer", respondió añadiendo, ya en general, que "como él (Duda) estuvo por ahí, por el Sevilla, ya sabéis cómo sabe picar".

Joaquín tuvo tiempo también para hablar de su Betis y de lo que está disfrutando día a día en la recta final ya de su carrera. "Estoy viviendo una época que, afortunadamente, parece que es bonita. Este año hemos empezado bien. Ya sabéis, con el entrenador, Pellegrini, la experiencia es buena porque es un entrenador al que yo conozco de la época de Málaga y estamos en ese proyecto donde queremos seguir en la zona de arriba, compitiendo en Europa y, de alguna manera, no bajarnos de ahí", explicó.

Precisamente, al citar el nombre de Pellegrini, la conversación viró sobre aquella era dorada pero efímera del Málaga de Champions. "Aquella época fue gloriosa. Los que vivimos aquella experiencia de ir a un Málaga nuevo, que en dos años hiciéramos lo que hicimos, tanto Duda como los demás compañeros, eso fue historia. Tuvimos la suerte de compartir vestuario, siempre lo hablamos cuando nos reunimos y hablamos de aquella época porque fue extraordinaria. Por ahí hay algún grupo de WhatsApp. Yo mantengo contacto con algunos, con Duda, con Julio (Baptista), con Van Nistelrooy. Había un vestuario bastante bueno", desveló Joaquín.

Del pasado al presente, donde el 17 verdiblanco espera "disfrutar de esta temporada, de aprovechar los minutos que tenga. Desgraciadamente, este año estoy jugando bastante menos, entiendo que es ley de vida y quiero disfrutar lo que me dé. Tú sabes -dirigéndose a Duda de nuevo- que para mí lo más importante es disfrutar del día a día". Y de ahí, a un nuevo pique sano rememorando anécdotas. "El portu, como no me podía agarrar, me daba leña y fuerte en los tobillos. Como yo era rapidito, saltaba antes de que me entraran y por ahí me escapaba", dijo riendo.

Y como Duda seguía sin hablar demasiado, Joaquín intentó picarle de nuevo. "Este ha sido siempre igual, ha hablado poco. A la que tenéis que invitar es a la mujer. Arancha habla tres veces lo que habla Duda, por eso él no habla nada. Esa sí que tiene arte", soltó con una carcajada. "A este ni agua", respondió Duda para despedirse de su colega. "Adiós, cateto". "Adiós, mamón, besito grande", contestó 'el pisha'.

Ahí se quedó la charla entre dos grandes amigos con los espectadores de televisión de privilegiados testigos.