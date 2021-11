Fichajes y Academia para el Málaga

El aguinaldo que esperan como agua de mayo antes de fin de año todos los clubes profesionales, excepto Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, hace ya tiempo que tiene destino en el Málaga CF: la construcción de la Ciudad Deportiva. Pero también, en los últimos días, se está valorando utilizar parte del sobrante en el tope salarial para reforzar el equipo.

El club blanquiazul debería recibir en ese primer plazo del pago unos 16 millones de euros aproximadamente. De ellos, algo más de 11 deben obligatoriamente destinarse a infraestructuras. Y entre ellas, como una imperiosa necesidad de hace décadas, se encuentra la Academia en Arraijanal. Después de años con la obra parada por la falta de financiación, se pudo obtener algo para realizar una minifase dentro de la primera fase. Apenas un campo de fútbol con césped natural y otros dos artificial de fútbol 7, además de vestuarios, para que la licencia no caducara. Eso podría estar acabado en enero.

Pero con la inyección del fondo CVC, el debate está en la mesa. En las próximas semanas se decidirá si se utiliza todo el montante económico para construir de una vez y completo el proyecto de la Ciudad Deportiva, lo que llevaría la finalización de la misma al verano de 2023, o seguir el plan trazado e ir poco a poco para que desde enero o febrero ya puedan entrenar allí algunos equipos de cantera.

Y mientras eso se decide con la supervisión del administrador judicial, hay otro coloquio en la dirección deportiva. La lesión de Luis Muñoz abrió la puerta a un posible refuerzo, no necesariamente en su posición. Se decidió entonces que se le daría una oportunidad a quienes menos minutos habían disputado. Conforme se aproxima la próxima ventana, y viendo que hay algunas posiciones en las que el rendimiento no está siendo el esperado, ya se otea el mercado en busca de algo que mejore la plantilla y cuyo nivel sea inmediato. Un delantero es, quizás, lo más urgente, si bien no se descarta otro centrocampista. El Málaga tiene espacio en su límite salarial, pero ya avisó Manolo Gaspar que no harán locuras y sólo si mejoran lo que hay se realizarán esas incorporaciones.