Así se vio en imágenes la dolorosa derrota del Málaga en Burgos

La derrota del Málaga ha supuesto un jarro de agua congelada a los intereses blanquiazules por escalar posiciones en la tabla y meter presión a los equipos de la zona de playoffs. La puesta en escena no fue mala, pero el transcurso del encuentro fue penoso después de que no supieran contrarrestar el tanto del Burgos.

Los futbolistas no mostraron la habitual actitud de La Rosaleda y ya no es casualidad que pierdan fuera lo que ganan en casa. Les falta carácter competitivo cuando no son jaleados por sus aficionados.

Y así se puede ver, con caras de derrotados, en las imágenes que nos dejó el encuentro en El Plantío de la jornada 18. Las puedes ver en nuestra galería de fotos.