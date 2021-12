Una oportunidad para Ismael... Y para el Betis.

"Es un jugador con características muy definidas y, por unas cosas u otras, no optamos por él. Está trabajando para tener minutos y entrenando muy duro, pero si no juega es por decisiones técnicas, porque vemos a jugadores con otras características para ese puesto", dijo el técnico del Málaga CF, José Alberto López, sobre Ismael Gutiérrez. Justo después de que el palaciego se llevara calentando toda la segunda mitad del partido contra el filial de la Real Sociedad, en la que el técnico blanquiazul acabó por darle la oportunidad, en su lugar, a Ramón.

"No me gusta molestar ni hacer perder el tiempo a nadie. Quiere más minutos, pero tratamos de tomar las mejores decisiones para el equipo", apostilló ese día, al respecto, un José Alberto López que este pasado jueves, en la victoria copera ante el humilde Peña Sport de Tafalla le otorgó a Ismael Gutiérrez su primera titularidad de la temporada.

Y no desentonó, lógicamente, el canterano bético en la zona ancha, junto a Escassi. Una oportunidad que el joven futbolista, de 21 años, intentó exprimir, conocedor de lo mucho que se juega en lo que resta de temporada, tanto en lo colectivo como en lo personal. Habiendo participado tan sólo en cuatro partidos de liga en los que acumula 55', no ha conseguido subirse al carro de José Alberto y un Málaga CF que lucha por el complicado objetivo de meterse en los 'play off' con derecho a luchar por el ascenso.

Sabía Ismael, cuando fichó por el Málaga CF, que no sería sencillo. Se estrenaba en Segunda este año, después de haber debutado en Primera con el Betis de Rubi en la 19/20, cuando disputó tres partidos (82'). Un inicio de carrera prometedora que, sin embargo, se ha visto ligeramente estancada. De Heliópolis marchó en préstamos al Alavés, donde no rascó bola con el primer equipo, y de ahí transferido al filial del Atlético de Madrid, en Segunda B. Un paso atrás para coger impulso... Y crecer.

Marcado el plan, ahora sólo falta acabar de llevarlo a la práctica. Y no le está resultando del todo sencillo. Paso a paso, conseguir explotar esas condiciones "tan definidas" de las que habla José Alberto y hacerse un hueco en los planes habituales del Málaga CF, dejando atrás los filiales. Todo ello, en una plaza importante como la del Málaga CF, uno de los equipos más grandes de la categoría. Con la presión que ello conlleva.

Una apuesta ambiciosa que se vio cortada de inicio por una sanción de dos partidos que arrastraba del filial colchonero, lo que le impidió entrar en el equipo de inicio. Su debut se demoró en exceso. Y es que, pese a ser miembro de la primera plantilla del Málaga CF a todas luces, dispone de ficha del filial, por su eddad. Entonces, no podía cumplir la sanción hasta que comenzara la temporada en Tercera.

Ahora, sin embargo, se le presenta una nueva oportunidad. La ocasión de reengancharse a un Málaga CF que sabe de su talento, lo que le hizo apostar por él hasta el punto de guardarse una opción de compra de medio millón de euros en su negociacion con el Atlético Madrid.

Cabe recordar que los rojiblancos disponen del 50% del pase de Ismael, siendo el otro 50% propiedad todavía del Betis. Tras romper el contrato de cesiónque tenía con el Alavés hasta 2021, el Atlético se hizo con la mitad del pase delfutbolista a cambio de un millón de euros, pudiéndose hacer con la totalidad del mismo a cambio de otro kilo. Un movimiento que nunca se acabó de cerrar, disponiendo el Betis, además el 20% de una futura venta del futbolista. Dicho porcentaje, a tenor de las circunstancias, difícilmente será embolsado por los verdiblancos.

Un inicio complicado como malaguista que ahora Ismael quiere acabar de enmendar, aprovechando la oportunidad que José Alberto le ha dado en Copa y abriéndose, poco a poco, un hueco en sus planes. Una oportunidad, por tanto, para Ismael... Y para el Betis, que aún espera poder sacar algo de tajada por el joven canterano bético.