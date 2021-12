José Alberto López se mete en un lío: un sector del malaguismo no lo quiere

Hay quienes, sin hacer ningún mérito, caen de pie en un sitio. Otros, sin embargo, tienen que ir con el pico y la pala para ser bien considerados. Cuestión de ser más o menos mediáticos, cuestión de gustos, a saber. José Alberto López, entrenador del Málaga, es de estos últimos, de los que se lo ha tenido que currar desde la base para llegar a la élite. Pero para ellos no es fácil mantenerse. Cada día es un examen y una presión añadida. Y cuando algo comienza a fallar...

La derrota ante el Amorebieta, primera en casa y segunda consecutiva tras la goleada encajada en Burgos, ha destapado la caja de Pandora. Cierto que esa montaña rusa de ganar en La Rosaleda y no hacerlo como visitante le ha pasado factura. No son nuevas las críticas, pero sí más duras que nunca las apreciadas en las últimas horas a través de las redes sociales por parte de un sector del malaguismo.

La falta de un plan B, la tardanza en hacer cambios cuando parecía notoria la necesidad de los mismo o la confianza en 9 de los 11 que rozaron el ridículo en El Plantío son varios los argumentos lanzados por esa, de momento, minoría para criticar al técnico blanquiazul. Y eso que José Alberto no ha escatimado en elogios para con los seguidores boquerones. De poco ha servido cuando, a las primeras de cambio, llegan peticiones hasta de dimisión o cese.

"No nos ha salido nada", razonó el entrenador tras perder ante el Amorebieta. "Espabila bicho", "qué pereza me das con las excusas", "no has sabido hacer nada", "no estás a la altura de este escudo", "te has quedado 70 minutos sin hacer ningún cambio y perdiendo 0-2 en casa, normal que no haya salido nada, monstruo", "con un campo a reventar y vemos esto, fuera el entrenador", "lo único que tiene que salir eres tú", "otro entrenador ya", "José Alberto out"... son algunas de las respuestas que han aparecido tras una publicación del club en las redes sociales sobre la rueda de prensa del asturiano.

La dirección deportiva, sin embargo, no tiene dudas al respecto. Decepcionada por ese resultado y por el de Burgos, como es normal, la confianza en José Alberto López por parte de Manolo Gaspar no ha sufrido ningún desgaste y es pública y notoria. Fue su apuesta personal tras la no renovación de Pellicer y no va a dudar de ella por un par de derrotas seguidas. Le firmó por dos temporadas y apenas lleva cinco meses en el cargo, habiendo colocado al Málaga en una posición cercana a los playoffs.

Por mucho que cierto sector del malaguismo esté enfadado y no case con el entrenador, José Alberto aún dispone de mucho crédito por delante para continuar con su trabajo en el Málaga.