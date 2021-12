José Alberto: "Lo de las manos es una locura, no me han parecido penalti"

El técnico del Málaga se mostró satisfecho por el rendimiento de sus futbolistas, por haber competido a pesar de las múltiples ausencias y por haber superado circunstancias como dos penaltis en contra por manos que, en las imágenes, no se ven de manera clara. "Son situaciones interpretables. En la de David (Lombán) no hay ninguna imagen en la que se pueda apreciar de manera clara el penalti. La segunda sí que la he visto y creo que el fallo de Edu ha hecho justicia porque a mí no me ha parecido mano. Pitar es muy complicado y el tema de las manos es una locura como está el reglamento. Debería haber una regla firme y no que vaya a la interpretación del árbitro".

Más allá de esa lectura de los penaltis, a José Alberto López le encantó la actitud de sus jugadores. "Me voy contento, más que por el resultado por el juego. He visto al equipo competir a un nivel alto. Ha sido nuestro mejor partido fuera de casa, ante un gran equipo como el Eibar, y nosotros hemos estado, sobre todo en la segunda parte, a un nivel muy alto que se acerca a lo que quiero ver todos los domingos", explicó.

Sin embargo, se suma una jornada más sin conseguir los tres puntos a domicilio. "El equipo hoy lo ha hecho todo para ganar. Jugando como lo han hecho hoy están más cerca de ganar que de perder y por eso me voy contento. Evidentemente, es una situación que está ahí, pero quiero regularidad, y que compitan así tanto en casa como fuera de casa. Si competimos así, la victoria llegará", vaticinó.