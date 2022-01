Este domingo, Vadillo y tres nuevos delanteros para el Málaga

Buenas noticias para José Alberto López de cara al choque ante el Sporting de Gijón. Si ante el Alcorcón tuvo que colocar un once de circunstancias, con algunos jugadores que no habían completado un solo entrenamiento, este domingo la condición física de sus elegidos será mucho mejor. Y a ello le suma la incorporación de su nuevo fichaje, Álvaro Vadillo... ¡y de tres delanteros más!

Se trata de Brandon, de Sekou Gassama y de Roberto Fernández. El primero ya ha cumplido su sanción. El segundo, si bien nadie en el club lo ha reconocido públicamente, se quedó fuera de la lista ante el Alcorcón cuando no arrastraba ninguna lesión. El covid19 apunta a ser la causa por la que el de Granollers permaneció fuera de combate. Una vez ha dado negativo en los tests, este viernes ya ha podido incorporarse a los entrenamientos y, como mínimo, se sentará en el banquillo este domingo.

Por lo que respecto a Roberto, el canterano sí viajó a Alcorcón, pero allí comenzó a sentirse mal. Le detectaron una infección vírica, que no el coronavirus, y se quedó sin vestir. Ya está recuperado y también se encuentra disponible para José Alberto si así lo estima conveniente el técnico asturiano. La competencia arriba se presume brutal, no ya para jugar sino incluso para entrar en la lista de convocados.

No han parado ahí las buenas nuevas malaguistas tras el Día de Reyes. Juande y Jozabed, si bien aún no disponen del alta, sí han dado pasos adelante en sus respectivas recuperaciones. Ambos, de manera progresiva, han realizado trabajo en dinámica grupal. El primer paso para verles otra vez disponibles. Quien deberá esperar es Genaro, que sufre molestias en el aductor izquierdo y no ha comenzado con buen pie el 2022.