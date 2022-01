Fichajes Málaga: Algo se mueve en La Cueva

Las incorporaciones exprés de Álvaro Vadillo y de Aleix Febas no han cortado las ansias de fichajes en el Málaga. Un centrocampista de corte creativo y un extremo eran las grandes prioridades en el mercado de invierno. Eso se sabía hasta en Brasil, aunque el director deportivo, Manolo Gaspar, no ha tenido que irse tan lejos para encontrar lo que buscaba.

Sin embargo, esta ventana es una oportunidad inmensa para quien se lo pueda permitir de cara a intentar mejorar la plantilla. Y en esas sigue el Málaga. Nada de hibernar en La Cueva, como denominan sus inquilinos la oficina desde donde se maneja, en su parcela deportiva, la entidad blanquiazul.

Los siguientes objetivos, mientras se abre la puerta de salida a tres futbolistas (Ismael Casas, Isma Gutiérrez y Jairo), son también meridianamente claros. Siempre y cuando mejore lo que ya hay, se pretende incorporar a un delantero centro y a un defensa central.

Esta última posición está muy tocada desde la lesión de Juande y sus nuevos problemas. Peybernes ha bajado muchos enteros su nivel y Lombán está muy lejos de ser quien fue. La opción de bajar a Escassi y a Genaro del medio campo a la zaga podría funcionar, pero dejaría entonces desguarnecida la parcela ancha de pivotes recuperadores.

En cuanto al delantero, los 9 que hay no han funcionado. Se esperaba mucho de Sekou Gassama, pero hasta el momento, entre lesiones y falta de adaptación al sistema de juego, el punta cedido por el Valladolid sólo ha marcado dos goles. Muy poco para lo que necesita cualquier equipo de su ariete estrella. Chavarría es el otro delantero, pero viene de una larga y grave lesión de rodilla y no se sabe si podrá recuperar su mejor rendimiento. De ahí que Roberto, sin ser un 9 puro, haya tenido que ejercer esa responsabilidad pasando directamente del juvenil al primer equipo.

Por esos argumentos, no se descarta en el club hacer un esfuerzo por encontrar alguien que garantice los goles que le están faltando al conjunto costasoleño. No es fácil, y menos aún en este acotado mercado, pero por intentarlo no va a ser.