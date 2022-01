Juande vuelve a preocupar... mucho

Unas molestias musculares dejaron a Juande Rivas fuera de combate durante el Málaga-Sporting. El central cordobés, el verdadero jefe de la defensa blanquiazul, había reaparecido tras haberse perdido los últimos cinco partidos de Liga por lesión. No lo dudó un instante José Alberto López cuando vio su disponibilidad y lo colocó de inicio.

No estaba siendo su mejor encuentro. Se le notaba falto de ritmo, incluso de confianza al ir al choque o al corte. En el vestuario se supo el porqué. "Juande creía que podía seguir, pero nos dice que parece que esas molestias le pueden limitar y decidimos no asumir ningún riesgo y meter a Febas. No ha sido una recaída de lo que tenía sino unas molestias musculares en otra zona. Estamos a la espera de la valoración del doctor", explicó el entrenador del Málaga tras el encuentro.

Una rotura en el sóleo de su pierna derecha es la que mantuvo fuera de combate a Juande durante seis semanas. Su baja fue suplida, en principio, por Lombán, pero también Ismael Casas gozó de dos oportunidades, tanto en Copa como en Liga. Ninguno convenció a un técnico que ha visto cómo Peybernes bajaba mucho su nivel sin el cordobés a su lado. De ahí que se esté rastreando el mercado en busca de otro central que pueda rendir como titular.

Los números dejan muy a las claras su importancia. Nueve goles encajados en los cinco encuentros de Liga que no pudo jugar y adiós al muro construido en La Rosaleda.

Por todo esto, a Juande se le va a tratar con mucho mimo. Le beneficia para recuperarse el parón de este próximo fin de semana. Pero, ahora mismo, no se puede asegurar al cien por cien que vaya a estar ante el Ibiza en el siguiente encuentro. Más aún cuando también parecía poca cosa el problema en el sóleo y se alargó casi dos meses.