Juankar y su adiós de Málaga: "Me fui bastante jodido".

Criado en la cantera del Real Madrid, pasó por Zaragoza, Betis, Granada y Málaga hasta llegar en 2020 al Panathinaikos griego. Hablamos de Juan Carlos Pérez Lopez 'Juankar'. 41 partidos defendiendo el trébol del conjunto heleno en los que ha vuelto a sonreír, aunque se le resiste el gol, tal y como ha indicado durante una entrevista con la revista Panenka: "Está cerquita, pero qué va. Tengo menos gol que Chendo, como siempre decimos en casa. Soy más de dar asistencias que de meter goles, pero espero que algún día llegue".

En Atenas, tras unos días de vacaciones en Boadilla, tiene claro que su intención es seguir en Grecia: "Ya sabemos cómo es el fútbol, que siempre puede pasar de todo, pero tengo contrato hasta junio y como profesional que soy voy a darlo todo".

De su paso por la cantera del Real Madrid, llegando a debutar con el primer equipo, guarda grandes recuerdos: "En la buhardilla de mis padres tengo guardadas muchas fotos y camisetas, muchas cosas, y ahí está, también, la camiseta del día del Depor. Fue un momento inolvidable: tuve la suerte de debutar con el primer equipo del Madrid, con Mourinho y con jugadores increíbles. Es imborrable. Lo que más recuerdo de ese día es que al descanso íbamos ganando sobrados y Xabi Alonso se me acercó y me dijo 'galgo', porque ahí todos me llamaban galgo, 'prepárate que vas a debutar, eh'. Y yo me quedé flipando. Por el resultado abultado, cómodo, era el día para debutar. Luego, ya en la segunda parte, me acuerdo que Mourinho me manda a calentar, me llama y cuando me acerco al banquillo me dice '¿Me vas a invitar a una comida?'. 'A una comida y a las que quieras', dije yo. Fue uno de los días más bonitos de mi vida, sin duda", rememora el 'Galgo de Boadilla', como todos lo llamaban en el Real Madrid".

Con el Real Madrid no llegó a debutar en Champions, aunque estuvo muy cerca: "También es un recuerdo muy bonito. No todo el mundo ha ido convocado a un partido de la Champions, y menos con el primer equipo del Madrid".

Pero no todo ha sido color de rosa en su carrera, siendo su salida del Málaga CF uno de los momentos más delicados como futbolista: "Me fui de Málaga bastante jodido, por la situación, porque por una mala gestión del pasado nos vimos perjudicados tanto yo como compañeros míos que tuvimos que buscar trabajo fuera de ahí, pero vine aquí con muchas ganas e ilusión de empezar un proyecto nuevo. Y estoy muy contento. Porque, además, es todo muy parecido a España. Siempre se echa de menos España, claro, pero estoy muy contento aquí. La oferta del club me convenció en todos los sentidos, porque evidentemente es un equipo grande, un club europeo que todo el mundo conoce, y la oportunidad era perfecta, porque también me apetecía salir de España y cambiar de aires".

Por último, Juankar también se refiere durante su entrevista a cómo se vive el fútbol en Grecia: "Es una locura. Más o menos tú ya te haces a la idea, porque has ido viendo vídeos desde pequeño, pero supera todas las expectativas que puedas tener. Te supera totalmente. Es una olla a presión. Es el bienvenidos al infierno, y más. Lo viven con muchísima intensidad. Y ya no solo el fútbol, todos los deportes: también el baloncesto, el balonmano, el voleibol, todos. Los estadios se llenan en cada deporte. Ya no es que vivan el deporte: es que sienten el club como algo muy fuerte, casi como un hermano".