Febas: "La plantilla del Málaga no tiene nada que envidiar a otras que han jugado playoffs"

Aleix Febas ha venido con ganas, mostrando su ambición y sus ganas de conseguir cosas importantes en los seis meses que, como mínimo, estará en el Málaga. "Vengo con mucha ilusión y espero trasladarla también al vestuario y en el campo. Ambición, trabajo y aportar lo que pueda con lo que el míster me pida son mis objetivos", ha comentado durante el acto de su presentación oficial, días después de haber debutado en La Rosaleda.

Para Febas, que ya sabe lo que es luchar por el ascenso a Primera y conseguirlo, se puede optar a ello. "Hay buen equipo. La segunda es muy dura y cada partido es un mundo. Gente de abajo te puede ganar y se puede ganar a los de arriba. Hay que estar siempre pendiente al mínimo detalle, pero veo buen equipo y veremos dónde podemos llegar. Yo he estado en otros equipos que han hecho playoffs y esta plantilla tampoco tiene nada que envidiar a aquellas en las que he estado", ha analizado.

En cuanto a su incorporación, a pesar de otras propuestas, la del Málaga la tenía en su cabeza desde hacía tiempo. "Antes de empezar el mercado Manolo Gaspar me mostró su interés y el del club. Era una idea que me gustaba, yo quería salir de donde estaba porque no me daban continuidad ni minutos y esta era una opción que me gustaba mucho. Con mi gente decidimos que lo mejor era venir aquí".

Ahora, plenamente integrado, Febas está deseando seguir aportando como hizo en su debut y disfrutar de una afición que lo ha recibido, también a Vadillo, con los brazos abiertos. "He sufrido La Rosaleda como rival y la verdad es que es una pasada, apoya los 90 minutos".

De momento, ha caído de pie. "He venido con la intención de ganarme continuidad el tiempo que esté aquí". Serán, como mínimo, seis meses, pero podrían ser muchos más porque el Málaga se ha reservado una opción de compra. Febas, hay que recordar, finaliza su contrato con el Mallorca el 30 de junio de 2023".