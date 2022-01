Sekou Gassama se moja sobre su futuro en el Málaga

La temporada ya se encamina hacia su parte más decisiva y Sekou Gassama sabe que son meses fundamentales para el Málaga y para él mismo. En la mesa, su posible continuidad en un club en el que quiso estar desde el pasado verano. Algo en lo que tendrá mucho que ver si el conjunto blanquiazul termina ascendiendo.

"La cláusula es una opción de compra obligatoria si subimos. Por eso, la segunda vuelta va a ser muy importante para mí, que pueda ayudar con goles y con jugadas. Sé que puedo ofrecer buenas cosas y si es en Málaga, pues mejor, muy bien", comenta a Estadio Deportivo.

Y si no, entonces sí habrá que sentarse a hablar y a negociar, ya con el Real Valladolid por medio. "Me gustaría estar en el futuro aquí, pero no lo sé. Es mi primera temporada aquí y, en principio, tengo que volver. Tendré que hablar con ellos y si tengo que quedarme o salir, pues ya veremos qué pasa. Obviamente, también tendrá que ver si el Málaga quiere que me quede, y eso dependerá del nivel que dé yo estos meses".

Covid más que superado

Sekou fue uno de los miembros de la primera plantilla que dio positivo por covid19 tras el parón navideño. Tanto el virus como las lesiones musculares ya parecen ser historia. "Me encuentro bien, pasé el covid asintomático, es la segunda vez que me contagio, pero no tengo secuelas. Y las lesiones, por el momento me respetan, alguna molestia después de los partidos, pero ya son pasado", desvela.

Así que, más tranquilo y con salud, disfruta del momento viendo, por ejemplo, a sus compatriotas de Senegal. "Estoy viendo sus partidos y los resultados del resto de partidos. Es un sueño que tengo desde pequeño jugar para la selección", señala recordando con orgullo la familia de deportistas internacionales que tiene. "Mi hermano juega ahora en el Sporting de Lisboa de balonmano y mi hermana Kaba con la de España (jugó el pasado Mundial)". Y ojo que la pequeña de la casa, Goundo, también apunta maneras de balonmanista -portera- a sus 16 años.