Luis Muñoz inaugura en La Palma-Palmilla el programa 'El deporte va por barrios'

El jugador del Málaga CF, Luis Muñoz, y el periodista de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, Jesús Ortiz, fueron los encargados de abrir con notable éxito el programa deportivo y social 'El deporte va por barrios', organizado por la APDM con la colaboración de la Fundación La Caixa. Muñoz y Ortiz ofrecieron una enriquecedora charla a los jugadores del CD 26 de Febrero, que ejerció de anfitrión en sus instalaciones de La Virreina, en el distrito Palma-Palmilla. Se trata del primero de los seis encuentros mensuales que se llevarán a cabo en diferentes barriadas desfavorecidas de la capital malagueña.

Al acto asistieron los integrantes de varios equipos del club palmillero, alrededor de medio centenar de jóvenes futbolistas, que conocieron de primera mano cómo Luis Muñoz fue capaz de llegar a la élite profesional creciendo en un entorno desfavorable. Mediante la conducción de Jesús Ortiz, que también se crió en el barrio y en las instalaciones de La Virreina, ambos aportaron sus experiencias personales para la consecución de sus sueños ante un público entusiasta que tomó buena nota de sus aportaciones desde el graderío del campo municipal y con amplia presencia mediática.

"Me he criado aquí, jugando en las plazoletas. Aquí di mis primeros toques. Empecé a jugar y me llamaban el de las botas amarillas porque tenía muchos nombres. Es muy bonito venir ahora aquí porque cuando venía era de arena", señaló Luis Muñoz, que continuó: "Yo sigo siendo un chico de barrio. Vaya a donde vaya siempre diré que he vivido y me he criado en Palma-Palmilla. Hay días que me puedes ver por aquí andando. Es un barrio humilde, un barrio de trabajadores. No podemos decir que este barrio no está mejorando. Yo he vivido de todo, he visto cosas. Tienes que tener una familia que te encamine y que te guíe. Todo depende un poco de cómo te eduquen. Eso es muy importante".

Jesús Ortiz, por su parte, arrojó: "Viví 30 años en Palma-Palmilla y jugué aquí en este campo y era todo de tierra. Me acuerdo de Luis y su padre. Ya creaba entusiasmo. Se veía que había madera de futbolista. A mí me costó ser periodista, no lo tuve nada fácil en un entorno desfavorable, pero con mucho trabajo, esfuerzo y con el apoyo de mi familia lo conseguí. Solo deciros que hay que rebelarse contra el destino que a veces nos quieren imponer o contra los estereotipos que nos marcan por el mero hecho de haber nacido o de vivir en un barrio como este, pero hay que luchar y persistir para lograr nuestros sueños. Así que nada, disfrutad con lo que hacéis, sed buenas personas y lo más importante, sonreírle a la vida".

El presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, Antonio Rengel, fue el encargado de abrir la charla recepcionando a los invitados e incidiendo en la importancia de la labor social que los periodistas deben ejercer en su desarrollo profesional con eventos de este tipo, impulsando la inclusión a través del deporte y el fomento de valores positivos ligados a la práctica física. Una línea que siguió Luis Felipe Siles Pacheco, director del Área de Negocio de CaixaBank en Málaga Capital Oeste, que acudió junto a Yolanda Solero, responsable de Acción Social de la Fundación "la Caixa", y que ofreció también un discurso de bienvenida al ciclo de charlas.

A la charla asistió igualmente una amplia representación del Málaga CF, con el administrador judicial, José María Muñoz, y el director deportivo, Manolo Gaspar, a la cabeza. Este último recibió una sorpresa y sopló las velas por su 41º cumpleaños. También se personaron representantes de las administraciones públicas, tales como Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía; Nena García Paine, delegada territorial de Deporte de la Junta en Málaga; Borja Vivas, director de Deportes de la Diputación; Francisco Pomares, concejal del Distrito nº 5, Palma-Palmilla; Juan Ruiz director general de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; e Ignacio Gómez Camarero, director gerente de Málaga Deportes y Eventos; entre otras caras del mundo del fútbol como el exfutbolista Basti, y una amplia representación de la APDM y del CD 26 de Febrero.

Los pequeños futbolistas también fueron protagonistas con varias cuestiones lanzadas a Luis Muñoz durante la charla. Uno de ellos levantó las carcajadas del propio capitán del Málaga CF y del público cuando le preguntó que cuántos Balones de Oro iba a ganar en su carrera. No faltaron las preguntas del alcalde, cual intrépido periodista: "Para reconciliarse con la afición no hay más ganar un partido. ¿Estáis dispuestos a darle una alegría grande a la afición?", cuestionó de la Torre. "Queremos puntuar esa semana sea como sea y brindarle una victoria a la afición. Somos los primeros que queremos ganar y sacar esto adelante, y lo haremos con nuestra afición unida a nosotros", respondió Luis, que estuvo acompañado por miembros de su familia –su hermano juega en el club– y que fue felicitado por su próxima paternidad.

Tras el acto se le hizo entrega a Luis Muñoz por parte de la APDM de una biznaga conmemorativa como muestra de agradecimiento por su colaboración, y se distribuyó entre los presentes material educativo y corporativo del programa (carpetas, libretas y bolígrafos), así como regalos que donó de forma desinteresada la Fundación del Málaga CF. La charla presencial también fue grabada en vídeo y será ofrecida a centros educativos del distrito para su divulgación con el fin de aumentar los beneficiarios del proyecto, que tendrá su próxima parada el próximo mes de marzo con un nuevo encuentro focalizado en la defensa personal como herramienta ante la violencia de género.