Paulino no quiere líos: "Hay que respetar el trabajo de los árbitros"

Habló una de las sensaciones del Málaga CF tras acabar el encuentro frente al Zaragoza. Un empate bueno después de la espiral negativa en la que venía el cuadro blanquiazul semanas atrás. Regresó al once y fue de los más destacados. El '7' consideró que el punto "sabe a poco porque consigues ponerte por delante en un partido muy complicado", si bien "al final de los noventa minutos hay que saber valorar de los dos partidos que veníamos, encajando muchos goles".

Paulino, que tuvo la ocasión más clara del partido, reconoció el peligro rival en los centros al área: "En los centros laterales hemos sufrido un poco, pero hemos estado sólidos. Y tenemos que seguir trabajando con la llegada del nuevo míster y a seguir así la semana que viene en La Rosaleda con nuestra gente".

Sobre el penalti pitado a Cufré que ocasionó el empate local, "no lo he visto, me pilla de espaldas, me han dicho que es un poco justo. No hay que meterse en este tipo de decisiones, porque un día te caen a favor y otro día en contra; nosotros hacemos lo nuestro y los árbitros su trabajo y lo hay que respetar", dijo con templanza. "A valorar este punto, que es muy importante para nosotros, buscar una dinámica positiva y conseguir una victoria el sábado", prosiguió.

"Después de dos partidos fuera de casa, siempre digo que en esta categoría es muy difícil jugar, con nuestra gente somos mejores. Son el jugador número 12 para nosotros, estoy seguro de que van a apoyar a muerte como hacen siempre, contra un gran rival, e intentaremos darles una buena victoria", finalizó acerca del Málaga-Almería de la semana que viene.

Un partido muy importante para el Málaga. No por el rival en sí, más bien por el necesitado idilio con la afición, crispada ante la actitud de ciertos jugadores dentro y fuera del terreno de juego. Reencontrarse con los tres puntos y en La Rosaleda sería la mejor fórmula para espantar el desánimo generalizado por parte del respetable. Una de las claves, precisamente, para conseguir los tres puntos pasa porque Paulino realice un gran encuentro.