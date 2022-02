Antoñín nunca quiso salir del club: "Recibí ofertas, pero me tiró más el corazón"

Tenía ganas de hablar, de disipar las dudas y crispación que rodeaban a su persona. Así lo reconoció Antoñín, protagonista en la rueda de prensa post partido. Habló de muchos temas y sin tapujos, aunque antes ya había hablado como mejor sabe, marcando el gol que supondría a la postre el empate del Málaga en La Romareda. Centrado y en plenas condiciones, al de La Palmilla le ha cambiado por completo su realidad desde hace un mes vista. Con rumores que le situaban con pie y medio fuera del club, el extremo recalcó en varias ocasiones que "nunca le había pedido a la Entidad salir del club".

"Me tiró más el corazón. Estoy donde quiero estar, el Málaga es y será siempre mi casa. El mister confió en mí y estoy muy contento de estar aquí", decía Antoñín con una mueca en el rostro que evidenciaba su palpable felicidad. Y es que su vida ha girado 360º después de un enero complicado para él. "Para mí ha sido un mes raro porque el futbolista tiene mucha decisiones que tomar a lo largo de su carrera. Estoy aquí porque quiero. Es cierto que había posibilidad de salir, pero no quería. Puse en una balanza lo que me pedía el corazón, y me pidió continuar", ratificaba el canterano blanquiazul.

En su día, José Alberto López atizó contra aquellos futbolistas que no querían continuar o que no se sentían cómodos. Sin sentirse aludido, el '15' volvió a repetir su negativa ante la posibilidad que tuvo de salir: "No me molestó lo que dijo el míster en su momento. Yo nunca pedí salir del club. Hablamos por algunas ofertas que llegaron, pero nunca lo pedí salir. Al final no estaba jugando y soy ambicioso como todos".

Profundizando sobre todos los rumores que había a su alrededor, también mencionó su vida privada. Criticada por un pequeño sector de la afición, Antoñín zanjó con firmeza el asunto: "Es mi vida privada. Todos los jugadores estamos implicados, y a mí me duele como al que más porque soy malagueño y amo al club. No son las conclusiones verdaderas las que se dijeron, pero no todos lo entienden". En la misma línea continuó sobre el tuit malinterpretado por algunos y viralizado en redes: "Se pudo malinterpretar porque en ningún momento quería hacer referencia al club. El Málaga es mi casa y soy el más implicado".